Psv, Elfrink: “Ecco a quale somma Dumfries può andare via. Inter? Ora non è possibile”

L'osservatore del club olandese fa il punto sulla situazione dell'esterno nel corso del programma 'De Oranjezomer'

La questione Denzel Dumfries è ancora lontana dal trovare una soluzione in casa Psv Eindhoven. Lo fa capire anche l'osservatore del club olandese Rik Elfrink, che intervenuto nel corso della trasmissione 'De Oranjezomer' dell'emittente Veronica ha spiegato innanzitutto come Everton e Inter, i club maggiormente interessati al Nazionale oranje, siano due piste al momento poco percorribili: "Lo volevano da tanto tempo, ma ora non è possibile per tutti i motivi noti". Intanto, Dumfries si allena individualmente a Eindhoven di propria iniziativa. Se non c'è ancora movimento dopo le due partite di preliminari di Champions League contro il Midtjylland, non si esclude un ritorno in gruppo che solo qualche giorno fa era completamente da escludere. "Non c'è disaccordo. Solo: lui non partecipa alle partite per il momento, quindi il Psv sta rischiando".