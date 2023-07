Problemi per l'Al-Nassr di Brozovic. Secondo quanto riferito dal collega Ben Jacobs, infatti, il club che ha nelle sue fila anche Cristiano Ronaldo potrebbe subire il blocco del mercato da parte della Fifa. Il motivo? Il mancato pagamento di alcuni bonus al Leicester per Musa (circa 400mila euro). Tutti i trasferimenti già avvenuti, come ad esempio quello del centrocampista croato, non sono comunque in pericolo.

