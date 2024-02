Dopo una partenza sprint dell'Inter, culminata con lo splendido gol dalla distanza del solito Kamate, ancora una volta a segno, il Milan prende le misure ai cugini, accorciando le distanze in campo al 36esimo con Camarda. La squadra di casa difatti non si lascia spaventare dallo svantaggio: mantiene lucidità e fiducia che il prodigio di casa Abate confeziona con il golletto del pareggio che mette anche il punto al tabellino. Il secondo tempo si svolge in equilibrio tra le due squadre, i nerazzurri sul finale provano a trovare il vantaggio ma invano e poi devono resistere all'assalto rossonero nei minuti finali, aiutati da un ottimo Raimondi. Finisce 1-1: nerazzurri, come la prima squadra, ancora a +11 dal Milan.

Marcatori: 3' Kamate (I), 35' Camarda (M).

MILAN (4-3-3): 1 Raveyre; 2 Bakoune (23 Magni 65'), 5 Simic, 6 Nsiala, 3 Bartesaghi; 22 Eletu, 8 Stalmach (4 Malaspina 72'), 28 Sala (18 Zeroli 65'); 11 Sia (32 Simmelhack 87'), 9 Camarda, 17 Scotti (15 Parmiggiani 87').

A disposizione: 24 Bartoccioni, 13 Paloschi, 14 Skoczylas, 16 Mancioppi, 21 Liberali, 30 Bonomi.

Allenatore: Ignazio Abate.

INTER (4-3-3): 21 Raimondi; 27 Aidoo, 15 Stante, 33 Alexiou, 3 Cocchi; 44 Akinsanmiro (8 Di Maggio 66'), 4 Stankovic, 14 Berenbruch; 10 Kamate (34 Mosconi 77'), 22 Spinacce (7 Owusu 61'), 11 Quieto (31 Zanchetta 77').

A disposizione: 12 Tommasi, 13 Motta, 19 Matjaz, 26 Miconi, 28 Mazzola, 30 De Pieri, 35 Zarate.

Allenatore: Cristian Chivu

Ammoniti: Cocchi (I), Stalmach (M), Nsiala (M).

Arbitro: Virgilio

Assistenti: Piazzini, Toce

-----------------

Milan-Inter 1-1

Kamate 3'; Camarda 36';

95' - Non si va oltre l'1-1 al Puma House of Football: finisce 1-1 il derby di Milano Primavera.

91' - Ci prova di nuovo Zeroli, ma l'estremo difensore interista continua a dire di no.

90' - Iniziano i cinque minuti di recupero.

88' - Ancora una volta immenso Raimondi: l'estremo difensore dei nerazzurri salva alla grande il risultato sulla conclusione ravvicinata di Zeroli.

87' - Ultimi cambi per il Milan: Sia lascia il campo a Parmiggiani, Simmelhack rileva Scotti.

85' - Proteste veementi della panchina rossonera dopo un contrasto Zanchetta-Zeroli che Virgilio risolve fischiando fallo contro il giocatore del Milan. L'arbitro trapanese allontana un assistente di Abate.

83' - Ancora nerazzurri in pressione in avanti: finale spinto per gli ospiti.

81' - Appena entrato, Mosconi si prende un fallo da Nsiala che costa al difensore rossonero un cartellino giallo.

78' - Doppio cambio per Chivu: fuori uno dei migliori Quieto che lascia il posto a Mosconi. Out anche Kamate, al suo posto Zanchetta.

76' - Dalla bandierina va Quieto, Raveyre smanaccia mandando di nuovo in angolo: ma anche in questo caso i nerazzurri non riescono ad approfittarne.

75' - Ultima fase di gioco. Bravo Berenbruch a trovare un rimpallo su Nsiala e a prendersi un corner per l'Inter.

69' - Esce anche Stalmach, entra Malaspina.

67' - Cambia ancora anche Chivu: fuori il 44 Akinsamiro. Al suo posto entra Di Maggio.

63' - Doppio cambio per Abate: fuori Bakoune e Sala, al loro posto entrano rispettivamente Magni e Zeroli.

62' - Ci prova ancora la squadra di casa, con Scotti che mette in mezzo un pallone ma trova ancora un ottim Raimondi.

60' - Rientra anche Simic, uscito dal campo per riprendersi dal dolore dopo un duro contrasto.

60' - Primo cambio per Chivu: fuori Spinacce, dentro Owusu.

57' - Che spreco quello di Akinsanmiro! Il 44 di Chivu ha fatto tutto bene tranne la conclusione: pallone calciato malissimo che finisce alto sopra la traversa.

57' - Cross di Aidoo da destra, palla recuperata da Scotti che la difende dal pressing di Cocchi.

55' - Momento di ritmi alti, da una parte e dall'altra. Con i rossoneri che trovano Raimondi e i nerazzurri che non trovano la conclusione.

52' - Punizione a favore della squadra di casa, è Victor ad andare alla battuta. Ma la difesa dell'Inter spazza.

47' - Azione telefonata imbastita dall'Inter che fa tutto bene fino agli ultimi undici metri, dove trova l'arcigna difesa e non la conclusione.

46' - Riparte il derby di Milano.

---------------

45' - Virgilio fischia due volte: squadre negli spogliatoi.

44' - Ancora uno strepitoso intervento di Raimondi che dice di no anche a Sia che era riuscito a ubriacare i difensori nerazzurri con un paio di dribbling nello stretto: altro vano tentativo di pareggio del Milan.

42' - Che occasione divorata dal Milan! Camarda serve un gran pallone a Scotti che parte in corsa rubando il tempo alla difesa di Chivu ma pecca di egoismo, tira anziché servire il compagno e Raimondi cala la saracinesca.

40' - Altre grande tentativo della squadra di Chivu con un ottimo Quieto che dalla sinistra lascia partire un gran tiro, ma l'11 dell'Inter non inquadra lo specchio della porta e il pallone finisce sull'esterno della rete.

37' - Stalmach primo ammonito per il Milan, Abate recrimina per i tanti interventi a suo dire non sanzionati dell'Inter.

36' - GOL del MILAN con Camarda. Il piccolo prodigio rossonero colpisce alla prima vera palla utile: controllo sulla spizzata di Sia, finta a ubriacare Stante e tiro imprendibile all'incrocio per l'1-1 che Raimondi sfiora appena senza però riuscire a bloccare.

31' - Prima ammonizione della partita: giallo sventolato a Matteo Cocchi per un fallo commesso su Bakoune.

28' - Punizione a favore del Milan: ancora un duro intervento difensivo dei ragazzi di Chivu, questa volta con Stante che fa arrabbiare la panchina rossonera. A battere la punizione è Victor, Simic colpisce di testa ma il pallone va fuori.

23' - Il Milan trova immediatamente la reazione e ribalta l'azione arrivando a tirare ben due volte con Sia ma i rossoneri trovano un'attenta difesa nerazzurra: niente da fare per il pari.

22' - Ancora un'occasione per l'Inter: Kamate sulla corsa, scambia con Akinsanmiro che dal limite dell'area calcia ma il pallone finisce di pochissimo a lato del palo destro.

20' - Aidoo a terra dopo un contrasto ginocchio contro ginocchio con un avversario. Necessarie le cure mediche.

14' - Grandissima azione della squadra di Cristian Chivu che costruisce benissimo con uno splendido triangolare Berenbruch-Kamate-Quieto che porta in avanti l'Inter ma la difesa rossonera e Raveyre negano il 2-0 agli ospiti. Danza incantatrice di Quieto che salta due difensori tra fortuna e bravura poi calcia a botta sicura trovando il riflesso del portiere rossonero. Berenbruch tenta il tap in ma viene anticipato.

13' - Rischia un giallo Akinsanmiro per entrataccia su Stalmach: il 44 nerazzurro tenta un recupero prendendo tutto, palla e avversario. Il direttore di gara si limita all'ammonizione verbale.

9' - Lancio dalle retrovie di Siala a imbeccare Scotti, che in area nerazzurra incrocia le gambe con Cocchi e cade a terra. Per Virgilio nulla da segnalare.

8' - Tentativo di reazione del Milan che subito si presenta propositiva verso la porta di Raimondi con Stalmach che prova l'irruzione in area nerazzurra ma la difesa dell'Inter stronca i rossoneri.

GOL DI KAMATE - Il dieci di Chivu fa tutto da solo, riceve un ottimo pallone per approfittare dello spazio davanti a se sulla solita corsia di destra, il francese si accentra e dal limite dell'area di rigore spara un gran tiro sul quale Raveyre non può nulla. Nerazzurri in vantaggio.

3' - GOOOOOOOOOOOOOOOL: Inter in vantaggio

2' - Parte subito forte l'Inter di Chivu che pressa e mette immediatamente in difficoltà i padroni di casa.

13.00 - Parte il derby di Milano: con i rossoneri che battono la palla.

------------------

Dopo la vittoria al cardiopalma, arrivata all'ultimo respiro contro il Monza Beretta, l'Inter di Cristian Chivu torna in campo contro i cugini del Milan di pari età. I nerazzurri si presentano in casa dei ragazzi di Ignazio Abate da capolista con gli stessi punti di distanza della Prima squadra: 11 punti di differenza separano gli interisti dai milanisti, fermi al sesto posto in classifica con 36 punti, a -1 da Atalanta, Torino, Sassuolo e Roma.

