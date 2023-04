Berti, Kayode e due volte Di Stefano. Il tutto, dopo 28 minuti di gioco. Una Fiorentina straripante contro un'Inter stralunata, con il timore che il pomeriggio al Konami Youth Development Centre potesse finire con un risultato storico. Poi la reazione, determinata ma troppo breve per poter realizzare una rimonta straordinaria. La squadra viola alla fine la porta a casa con un 2-4 giusto per quanto si è visto nei quasi 100 minuti di gioco mentre i ragazzi di Cristian Chivu confermano gli enormi scompensi difensivi che al termine della stagione la lasceranno a mani vuote, senza neanche il pass per i playoff. Troppo netto il divario tra le due squadre, con i viola di Alberto Aquilani capaci di affondare come lame nel burro nella difesa avversaria e colpire a piacimento, sfruttando anche le incertezze di Botis.

Poi però, in modo inatteso, ecco la reazione dell'Inter: la rete di Iliev arriva tra due grandi parate di Martinelli e fissa il risultato del primo tempo sull'1-4, non certo abbastanza per sperare in un'inversione di tendenza nella ripresa. Che inizia con la rete, di caparbietà, del neo entrato Sarr e permette ai padroni di casa di crederci davvero. Una speranza che va a sbattere con la scarsa lucidità della fase offensiva, la stregua difesa della Fiorentina e un cronometro che corre troppo velocemente per autorizzare aspettative. I cambi di giocatori e tattici operati di Chivu non producono troppi grattacapi al collega Aquilani, che vede i suoi condurre in porta una vittoria meritata.

Non c'è ancora l'ausilio della matematica, ma se prima c'erano pochi dubbi adesso è praticamente una certezza: l'Inter campione d'Italia non potrà difendere lo Scudetto durante i prossimi playoff del campionato Primavera 1.



IL TABELLINO

INTER-FIORENTINA 2-4

MARCATORI: 13' Berti, 18' Kayode, 25' Di Stefano, 28' Di Stefano, 42' Iliev, 49' Sarr

INTER (4-3-3): 1 Botis; 26 Nezirevic (55' Dervishi), 15 Kassama, 5 Matjaz (73' 16 Di Maggio), 38 Pozzi (46' 33 Pelamatti); 45 Akinsanmiro, 4 Stankovic, 8 Grygar (46' 18 Sarr); 30 Owusu (78' 22 Curatolo), 23 Esposito, 11 Iliev. A disposizione: 12 Bonardi, 41 Tommasi, 7 Martini, 13 Stabile, 24 Andersen, 25 Biral, 27 Dervishi, 28 Stante, 31 Di Pentima. Allenatore: Cristian Chivu.

FIORENTINA (3-5-2): 30 Martinelli; 32 Gentile (62' 37 Comuzzo), 25 Krastev, 4 Lucchesi; 33 Kayode, 14 Berti (80' 44 Harder), 8 Amatucci, 16 Vitolo, 22 Favasuli; 11 Di Stefano, 29 Toci (89' 9 Sene). A disposizione: 12 Tognetti, 50 Dolfi, 2 Elia, 5 Biagetti, 19 Presta, 23 Chiesa, 26 Vigiani, 28 Nardi. Allenatore: Alberto Aquilani

RIVIVI IL LIVE

95' - L'arbitro decreta la fine del match: la Fiorentina ottimizza 28 minuti di spettacolo e batte l'Inter 4-2 al Konami Youth Development Centre.

92' - C'è molta confusione negli attacchi dell'Inter in questo finale.

90' - Sono 5 i minuti di recupero.

89' - Sostituzione per Aquilani: esce Toci, entra Sene.

84' - CURATOLO! L'attaccante ha la palla buona sul sinistro ma manda alto dal limite dell'area!

81' - Cartellino giallo per Dervishi che dopo aver perso palla trattiene Di Stefano.

80' - Cambio per i viola: Harder al posto di Berti.

78' - Sostituzione nell'Inter: Owusu fa posto a Curatolo.

73' - Finisce la partita di Matjaz, inizia quella di Di Maggio. Inter a trazione anteriore.

69' - STANKOVIC! La punizione del centrocampista non si abbassa in tempo e termina alta!

68' - Numero di Stankovic che viene steso da Berti: ammonito.

66' - Bravissimo Dervishi a chiudere la visuale a Di Stefano che non riesce ad approfittare di una grande occasione.

64' - Comuzzo swi presenta sbilanciando Sarr lanciato a rete ma l'arbitro lascia correre.

62' - Primo cambio per Aquilani: Comuzzo per Gentile.

59' - Mini rissa in campo, alla fine arriva l'ammonizione per Owusu e Favasuli.

58' - Bella giocata di Sarr, pallone a Esposito che viene anticipato in area e Pelamatti vede il suo sinistro in corsa respinto.

56' - Iliev va via e Gentile lo trattiene vistosamente: ammonizione.