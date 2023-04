46' - RIGORE PER L'INTER! E' proprio Kamensek, appena ammonito, ad affonfare il tackle in area su Sarr prendendo tutto, palla e piede.

11.47 - Kamensek tende una mano all'Inter Primavera, salvandola dall'annegamento con un intervento improvvido su Sarr nell'area di rigore proprio prima del duplice fischio. Curatolo non si fa pregare due volte, prende in mano il pallone e spiazza dal dischetto Di Chiara firmando l'1-1 che chiude un primo tempo che aveva visto il Frosinone più adatto a giocare nel campo allagato dello stadio Comunale di Ferentino. I ciociari, in vantaggio dal 12' grazie a Maurato sugli sviluppi di un corner, avevano anche sfiorato il raddoppio in due circostanze: con Pozzi al 15' e e Voncina al 34'. Due situazioni favorevoli che si sono trasformate in rammarico proprio per quanto successo nei secondi finali, favorevoli ai nerazzurri che sono passati dalla possibile inferiorità numerica (per doppio giallo a Kassama) al pari insperato.

52' - ESPOSITO A TANTO COSì DAL 2-1! Curatolo va via di forza sulla destra, entra in area dal lato corto e accomoda a rimorchio per il bomber nerazzurro, impreciso nel tocco decisivo. Spreco inusuale per Esposito.

54' - Solo Inter in questa ripresa: tre le minacce portate al Frosinone in 9'.

56' - ECCOLO IL GOL, MARTINI PORTA IN VANTAGGIO L'INTER! Premiato lo sforzo degli ospiti: palla vagante nell'area del Frosinone, ci si avventa il numero 7 nerazzurro che senza pensarci fa partire un diagonale che va a insaccarsi all'angolino non lasciando scampo a Di Chiara.

64' - Pelamatti non riesce a tenere in campo il pallone dopo il pregevole colpo di tacco di Curatolo. Rimessa dal fond per il Frosinone.

71' - La palla ha varcato la linea di fondo, non vale il cross di Condello. Può finalmente rientrare in campo Pelamatti, ristabilendo la parità numerica.

80' - Campo sempre più pesante, ulteriore elemento da tenere in considerazione in questo finale.

90' - Stante allunga di testa il tiro di Milazzo diretto nello specchio. Rimessa laterale in zona offensiva per il Frosinone.

'No Martini, no party', recitava una vecchia pubblicità del famoso cocktail. Un claim che calza a pennello anche per Frosinone-Inter Primavera , decisa da un gol del nerazzurro di Jacopo Martini , che non farà partire la festa nello spogliatoio della squadra di Chivu ma sicuramente allontana il clima cupo che si respirava da quasi due mesi. Il periodo in cui i campioni d'Italia sono rimasti a secco di vittorie, interrotto oggi al Comunale di Ferentino grazie a una rimonta che si è consumata a cavallo dei due tempi ai danni dei ciociari: dopo il gol flash di Maura sugli sviluppi di corner al 12', un secondo prima del duplice fischio Curatolo è glaciale a trasformare il penalty che, di fatto, cambia tutti gli scenari. Nella ripresa, gli ospiti sfruttano l'inerzia passando in vantaggio con l'uomo di giornata, il numero 7 che ferma a sei le partite di Esposito e compagni senza provare la gioia piena dei tre punti. Zona playout allontanata momentaneamente, i playoff sono ancora teoricamente possibili se si guarda alla matematica.

44' - Bruno tenta il gol acrobatico in area, ma non riesce a impattare il pallone in sforbiciata.

43' - Esposito non fa in tempo a rientrare dalla posizione di fuorigioco: scuote la testa Chivu, non d'accordo con il punto di vista dell'assistente.

42' - Maestrelli fa prima di Sarr, poi cade dopo lo sgambetto dell'interista. Puntuale il fischio dell'arbitro.

41' - Altro traversone impreciso, questa volta è il turno di Pelamatti. Di Chiara ringrazia.

39' - Il Frosinone chiede l'espulsione di Kassama per somma di ammonizioni: il 15 è stato graziato dall'arbitro, anche perché ha tirato indietro la gamba in tempo nel contrasto comunque falloso con cui ha atterrato Bruno.

38' - Corner sprecato dall'Inter: il cross disegnato da Martini termina tra le mani di Di Chiara.

37' - Buon momento per l'Inter! Curatolo, fin qui invisibile, si fa notare per un tiro scoccato dall'interno dell'area di rigore. C'è una deviazione, corner per gli ospiti.

35' - Sbilenco il cross di Martini, l'interista che ha calpestato più volte l'area del Frosinone. Fin qui senza portare a casa dividendi.

34' - Maura interviene duramente su Dervishi: giallo sacrosanto per l'autore del gol.

34' - Botis in due tempi! Voncina scappa via sulla sinistra, riesce a insinuarsi in area arrivando a concludere centrale verso il portiere greco. Che non tiene la palla, allontanata definitivamente da Stabile dopo il liscio di Akinsanmiro.

32' - Martini minaccia ancora il Frosinone! E' il numero 7 il giocatore più pericoloso dell'Inter, qui con un bell'inserimento che però non trova la giusta traduzione a rete.

31' - Stabile svirgola il pallone, Kassama completa il disimpegno spazzando il potenziale pericolo.

30' - Scocca la mezzora di gioco allo stadio Comunale di Ferentino: il parziale dice Frosinone-Inter 1-0 grazie al gol di Maura arrivato al 12'.

27' - Stabile fa buona guardia in area su Pozzi, che finisce per travolgerlo: fallo in attacco.

26' - Martini, sorpreso dal mancato intervento di Kamensek, non trova la zampata vincente in area. Arriva quantomeno un segno di vita dai nerazzurri.

25' - Bruno travolge Stankovic, l'arbitro sorvola misteriosamente. Tutta la panchina dell'Inter si alza in piedi chiedendo il fischio.

23' - Stankovic crossa direttamente tra i guantoni di Di Chiara. Inter fin qui nulla in attacco, la situazione che aveva visto protagonista Esposito nell'area del Frosinone è rimasta l'unica iniziativa degna di nota in 23'.

20' - Secondo giallo sventolato in direzione di un interista: ammonito Akinsanmiro, colpevole di aver interrotto un'azione promettente.

18' - Impreciso il cross di Maestrelli: palla riconsegnata all'Inter. Botis va per il rilancio lungo.

17' - Kassama lotta per la conquista del pallone vicino alla bandierina ma non è fortunato: è suo l'ultimo tocco, altro corner per il Frosinone che manda a saltare tutte le sue torri.

15' - Pozzi va vicino al raddoppio! Si mette in proprio il 27 dei ciociari, che entra come un coltello caldo nel burro nell'area interista prima di sbattere contro Kassama. Giro dalla bandierina per i padroni di casa.

12' - FROSINONE IN VANTAGGIO, HA SEGNATO MAURA! Inter punita alla prima, vera occasione concessa: cross pennellato dalla bandierina di sinistra da Peres, nell'area piccola è Maura a fare la voce grossa saltando più in alto di Stabile prima di schiacciare di testa a rete sul palo di Botis, non proprio reattivo nella circostanza.

11' - Il Frosinone conquista il primo corner del match.

10' - Il passaggio di Martini fa poco strada per colpa del terreno di gioco allagato, Kassama prova a rimediare ma entra a piedi uniti su Cangianiello: inevitabile il cartellino giallo per il centrale dell'Inter.

8' - Il Frosinone torna ad affacciarsi nella trequarti interista guadagnando una rimessa laterale, che poi però cestina malamente. Recupera palla l'Inter, che ora prova a riportarla a fatica nella metà campo dei padroni di casa.

7' - Esposito perde l'attimo dopo uno strano flipper nell'area ciociara. Maestrelli chiude la porta, il bomber nerazzurro non riesce ad arrivare sul pallone.

6' - L'ultima parola nell'area interista è di Stabile, bravo a recuperare su Voncina dopo aver perso il primo corpo a corpo.

5' - Si alza la bandierina, segnalato il fuorigioco di rientro di Sarr. Intanto continua a piovere copiosamente sul campo già allagato del Comunale di Ferentino.

3' - Dervishi scippa palla a Errico, poi si passa da Stankovic che prova a verticalizzare improvvisamente per Esposito. Capisce tutto il Frosinone, premiato con una rimessa laterale.

1' - E' l'Inter Primavera, che oggi veste la divisa nerazzurra, a muovere il primo pallone del match. Frosinone nel consueto gialloblu.

11.02 - Fischio d'inizio, comincia in questo momento Frosinone-Inter Primavera! Anzi no, falsa partenza per perché un giocatore ciociaro ha superato la linea di metà campo prima del tempo. Ora si parte ufficialmente.

11.00 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

11.00 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo dello Stadio Comunale di Ferentino, zuppo d'acqua, preceduti dalla terna arbitrale.

10.55 - Ancora 5 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Frosinone-Inter Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

10.50 - All'andata, quando il Frosinone comandava alla classifica, l'Inter strappò un 2-2 prezioso in rimonta grazie a Iliev, nonostante l'inferiorità numerica da fine primo tempo.

10.45 - La squadra di Gorgone, pur reduce da due brutti inciampi (2-3 in casa con il Cesena ultimo in classifica e 0-5 ad Empoli), è in piena corsa playoff, al quarto posto, con 46 punti totalizzati in 26 giornate, a pari merito con la Fiorentina.

10.40 - In questa situazione d'emergenza, i nerazzurri devono trovare l'orgoglio per invertire un trend di risultati pericoloso: nelle ultime sei gare di campionato, Esposito e compagni hanno racimolato appena cinque punti (vittoria in trasferta a Verona più due pareggi contro Lecce e Roma); completano il quadro 3 ko, a cui va sommata l'eliminazione dalla Coppa Italia.

10.35 - Scelte praticamente obbligate: in attacco, l'unico confermato è Esposito, ai lati del quale agiranno Curatolo e Sarr per formare un tridente. In mezzo al campo è Martini ad occupare il posto lasciato libero vicino ai titolarissimi Stankovic e Akinsanmiro. In difesa, davanti a Botis, la linea a 4 si compone da destra a sinistra con Dervishi, Stabile, Kassama e Pelamatti.

10.32 - Mezza rosa indisponibile per Chivu che, oltre a Carboni e Zanotti prestati a Inzaghi, deve rinunciare agli infortunati Bonardi, Calligaris, Di Pentima, Fontanarosa, Guercio, Iliev, Kamate, Nezirevic, Pozzi e Zuberek. Assente per squalifica Owusu.

10.30 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

FROSINONE: 22 Di Chiara; 4 Bruno, 6 Kamensek, 10 Cangianiello, 13 Maestrelli, 20 Errico, 24 Peres, 27 Pozzi, 32 Mulattieri, 77 Maura, 99 Voncina. A disposizione: 12 Stellato, 80 Minicangeli, 2 Rosati, 8 Milazzo, 9 Jirillo, 11 Condello, 14 Stefanelli, 17 Zettera, 18 Gomes, 26 Quadraccia, 28 Macej, 30 Gozzo, 37 Stazi. Allenatore: Giorgio Gorgone.

INTER (4-3-3): 1 Botis; 27 Dervishi, 15 Kassama, 13 Stabile, 33 Pelamatti; 45 Akinsanmiro, 4 Stankovic, 7 Martini; 18 Sarr, 23 Esposito, 22 Curatolo. A disposizione: 32 Zamarian, 41 Tommasi, 5 Matjaz, 8 Grygar, 16 Di Maggio, 24 Andersen, 25 Biral, 28 Stante, 34 Berenbruch, 35 Zefi, 37 Aidoo. Allenatore: Cristian Chivu.

10.25 - A otto giornate dalla fine della regular season, l'Inter Primavera si trova in un limbo: l'11esimo posto in classifica significa essere a -9 dai playoff ma anche avere solo una partita di vantaggio sulla zona occupata da quelle squadre che vedono il baratro della retrocessione da vicino. Difficile pensare al futuro con ottimismo per i campioni d'Italia dopo tre sconfitte di fila, compresa quella che è costata l'uscita di scena dalla Coppa Italia per mano della Roma, meglio affidarsi al realismo di Cristian Chivu che da qualche tempo avverte l'ambiente che il vero obiettivo è non retrocedere. Dallo Stadio Comunale di Ferentino, benvenuti a Frosinone-Inter Primavera, sfida valida per il 27esimo turno di campionato (kick-off ore 11).