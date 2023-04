Un gol, due espulsi. L'equazione per l'Inter Primavera è di facile risoluzione: tre punti contro la Juventus, punita da Enoch Owusu al 74' dopo essere rimasta in dieci uomini per il secondo giallo sventolato in direzione di Lorenzo Dellavalle al 50'. L'altro rosso arriva in coda al match, all'indirizzo del tecnico Paolo Montero, il segnale di resa degli ospiti che, in inferiorità numerica, avevano trovato la forza nei minuti di recupero di spaventare i campioni d'Italia come non erano riusciti neanche in 11 vs 11. Alla fine il risultato rispecchia la realtà del campo ed emette una sentenza importante per i nerazzurri: la speranza playoff è ancora viva, il sesto posto occupato proprio dai bianconeri (assieme al Sassuolo) ora dista quattro punti. In attesa dei verdetti delle altre gare della 28esima giornata, la matematica, ancora una volta è alleata della squadra di Cristian Chivu.

RIVIVI IL LIVE DI INTER-JUVE PRIMAVERA 1-0

94' - Non c'è più tempo, cala il sipario a Interello! L'Inter Primavera si impone 1-0 sulla Juve grazie a un gol di Owusu e continua a sperare nei playoff: ora il sesto posto dista 4 punti, in attesa delle partite che chiuderanno la giornata.

93' - Mancini si lascia cadere in area di rigore, l'arbitro dice che non c'è nulla. Montero non ci sta e si fa cacciare: rosso diretto per l'allenatore della Juve.

93' - Terzo fallo in 2' dell'Inter: corner corto per la Juve.

92' - Finale di sofferenza per l'Inter, che ora dà un'altra possibilità su palla inattiva alla Juve dopo il fallo di Pelamatti.

90' - Zanotti si fa gabbare da Valdesi, che spende il fallo per fermarlo. Intanto sono stati assegnati 4'.

89' - Citi prende il tempo a tutti nell'area piccola, ma alza troppo la mira mandando alto il suo colpo di testa.

88' - Brivido nell'area interista. Cross apparentemente innocuo di Valdesi, Botis interviene con i pugni colpendo un compagno. Per sua fortuna, non c'è nessun bianconero nei paraggi.

88' - Zanotti si immola sul tiro di Nzouango dopo il rinvio difettoso di Pelamatti.

88' - Non molla la Juve, che qui porta a cas un corner.

87' - Parte Esposito... Palla deviata dalla barriera, poi Vinarcik fa prima di Owusu pronto al tap-in.

86' - Mbangula sposta irregolarmente Akinsanmiro a qualche passo dall'area juventina: punizione interessante per l'Inter.

84' - Intervento decisivo di Stankovic, che pulisce l'area da ogni pericolo con un colpo di tacco elegante.

83' - Fontanarosa ha esaurito la benzina, Chivu non perde tempo e manda in campo Pelamatti.

82' - Il cross di Hasa è fuori dalla portata sia di Mancini che di Valdesi. Rimessa dal fondo per l'Inter.

81' - Arriva, invece, il giallo per Fontanarosa. Provvedimento sacrosanto, visto che si è disinteressato completamente del pallone per fermare la ripartenza di Mbangula.

80' - Zanotti, già ammonito, rischia qualcosa pestando il piede a Mancini.

76' - Doppio cambio per Montero: Mbangula e Turco per Anghelé e Maressa.

75' - Qualche problema con la bandierina del corner, gioco fermo per sistemarla.

73' - GOL DELL'INTER, LA SBLOCCA OWUSU! I nerazzurri sfondano sulla destra con Akinsanmiro, il cui cross è una caramella da scartare per Owusu che appoggia di testa nel sacco facendosi largo sul secondo palo sovrastando Maressa. Il quale evidenzia di essere stato spinto irregolarmente dal 30 nerazzurro.

72' - Martini colpito da fuoco amico: pallonata in faccia sul rilancio di Stankovic.

70' - Esposito non arriva per un soffio sull'ottimo suggerimento dalla destra di Sarr. L'Inter prova a fare dalle fasce, in mezzo di spazi ce ne sono davvero pochi.

68' - La Juve, dopo l'inferiorità numerica, ha concessa una sola, vera occasione agli avversari: il tiro di Carboni parato da Vinarcik nei secondi immediatamente successivi all'espulsione di Dellavalle.

67' - Leggermente lungo il traversone di Zanotti verso il secondo palo, Esposito si impegna ma non riesce ad arrivare sulla palla.

65' - La sponda acrobatica di Esposito finisce tra i guantoni di Vinarcik. Il bomber nerazzurro non poteva fare di più per correggere il cross di Martini in area.

64' - Momento di assestamento della partita dopo i cambi e soprattutto l'espulsione di Dellavalle al minuto 50.

62' - Inter ora col 4-3-3, con due velocisti come Sarr e Owusu ai lati di Esposito.

61' - Finisce la partita di Carboni, Chivu manda in campo Sarr. Poi Owusu prende il posto di Curatolo.

58' - Bonetti schiacchia troppo il tiro: palla lontana dalla porta difesa da Botis, oggi ancora inoperoso.

57' - La Juve, pur in inferiorità numerica, non rinuncia ad attaccare. Offensiva un po' confusa, l'Inter riesce a controllare senza grossi affanni.

56' - Carboni incredulo per la decisione dell'arbitro di non assegnare il corner all'Inter. Ha ragione l'argentino, l'ultimo tocco è stato di Citi.

51' - VINARCIK ALZA ANCORA IL MURO! Carboni mette giù dolcemente col mancino in area manda fuori giri il diretto avversario, poi con il piede sordo non riesce a superare il portiere bianconero che si allunga come un gatto sul primo palo.

50' - JUVE IN DIECI, ESPULSO DELLAVALLE! Doppio giallo per il 5 bianconero, autore di un fallo meritevole di provvedimento disciplinare su Fontanarosa.

47' - VINARCIK SALVA LA JUVE! Carboni disegna un corridoio incredibile per Curatolo che, tutto solo davanti alla porta, non ha la prontezza di scavalcare il portiere con uno scavetto ma gli calcia addosso.

46' - Corner per l'Inter. Stankovic mette un cross teso in mezzo, Mancini va a vuoto disorientando Fontanarosa che poteva colpire a rete tutto indisturbato sul secondo palo.

46' - E' dell'Inter il primo pallone della ripresa.

19.01 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Inter-Juve Primavera!

19.00 - Cambio all'intervallo per Montero: Moruzzi lascia il posto a Valdesi.

18.59 - Inter già in campo, si attende l'arrivo della Juve.

-------

18.48 - Succede poco o nulla nel primo tempo di Interello, dove l'Inter Primavera impiega meno di 1' per spaventare i pari età della Juve con Esposito ma nei restanti 44' fatica a vedere la sagoma di Vinarcik. Che, al massimo, osserva senza preoccupazioni le conclusioni di Akinsanmiro e Carboni, sporcandosi le mani solo sul tiro centrale di Curatolo. Botis, dall'altro lato del campo, resta con le braccia conserte per tutto il tempo. Dalle sue parti passa solo un tiro di Maressa ben distante dallo specchio.

45' - Duplice fischio di Bogdan Nicolae Sfira, finisce qui il primo tempo di Inter-Juve Primavera! Zero a zero il parziale dopo 45' in cui i nerazzurri si sono fatti leggermente preferire agli ospiti, mai davvero pericolosi dalle parti di Botis.

44' - Carboni inciampa in area, poi ritrova l'equilibrio, supera Nzouango ma finisce per trascinare il pallone oltre la linea di fondo.

43' - Tiro-cross strano di Carboni, Vinarcik deve trnare sui suoi passi per parare in presa alta

41' - Primo tiro della Juve con Maressa, che però va lontano dal bersaglio grosso. Botis rimane spettatore.

40' - Evidente l'ancata di Nonge ai danni di Fontanarosa che vola mentre stava tentando di colpire di testa la palla: fallo in attacco, si riparte con un calcio di punizione per l'Inter.

38' - Martini spinge via Hasa sulla trequarti juventina: inevitabile il fischio dell'arbitro.

36' - L'Inter pareggia il conto dei gialli: ammonito Zanotti per una scivolata fuori tempo massimo.

35' - Stankovic spara sulla barriera, sfuma un'occasione potenzialmente interessante per l'Inter.

34' - Calcio di punizione ghiotto per l'Inter: lo ha guadagnato Esposito, su ingenuità di Citi che ha affondato il colpo anziché temporeggiare contro l'avversario girato di spalle fuori dall'area di rigore.

32' - Esposito prova la zampata in area! Il bomber nerazzurro fiuta il gol, ma il suo tocco da pochi passi dopo una sponda aerea di un compagno finisce largo.

31' - Dellavalle trattiene vistosamente Curatolo, bravo a prendergli il tempo: azione promettente fermata, giallo inevitabile per lo juventino.

30' - Hasa vince il corpo a corpo con Fontanarosa nella sua area: ottimo ripiegamento difensivo del 10 juventino, che porta a casa un calcio di punizione.

27' - Circola faticosamente il pallone nella metà campo della Juve, che infatti regala il possesso all'Inter.

26' - Moruzzi non riesce a tenere il pallone in campo, si riparte con una rimessa con le mani per l'Inter in zona difensiva.

24' - Giro dalla bandierina per l'Inter, qui protagonista di uno scambio interessante tra Carboni, Esposito e Akinsanmiro.

21' - Troppo soft il sinistro di Curatolo! Il 22 interista carica a testa bassa, arriva ai bordi dell'area juventina poi decide di calciare. Colpo in canna, Vinarcik ringrazia.

20' - La Juve torna a farsi viva nella trequarti nerazzurra: cross lungo di Hasa, lo raccoglie sull'altro lato Nonge prima di far carambolare la palla sulla gamba di Zanotti per il corner.

18' - Azione insistita dell'Inter, Carboni non trova varchi nella difesa juventina e decide di far sgorgare la palla sulla sinistra, dove arriva Fontanarosa con un cross sbilenco che finisce fuori.

16' - Superato il quarto d'ora a Interello: fin qui meglio l'Inter, la squadra che tra le due sta provando a fare gioco e che ha creato 2-3 situazioni pericolose.

15' - Nel nulla il lancio lungolinea di Zanotti: palla regalata alla Juve dall'interista.

15' - Gara spezzettata in questa fase, tanti gli interventi dell'arbitro.

13' - Carboni è troppo irruento nel contrasto con Moruzzi: fischio contro l'ex Catania.

11' - Primo squillo di Carboni! L'argentino riesce a sgusciare via a tre marcatori prima di calciare da posizione defilata all'ingresso dell'area di rigore. La palla sbatte sull'esterno della rete, con Vinarcik in totale controllo della situazione.

10' - Pessimo rilancio di Botis, per fortuna dell'Inter Bonetti non riesce ad approfittarne. Recuperano palla i padroni di casa, che guadagnano metri grazie alla punizione procurata da Esposito a centrocampo.

9' - La Juve prova a minacciare l'Inter ancora su palla inattiva: sbroglia la situazione Stankovic, il più reattivo ad arrivare sul cross di Hasa.

7' - AKINSANMIRO! Curatolo ed Esposito provano a sfondare centralmente, la difesa juventina allontana così così la palla che finisce sul destro del nigeriano, il cui tiro finisce largo.

6' - Matjaz allontana di testa anche il cross di Hasa, alla fine è Zanotti a portare il raddoppio decisivo che permetterà all'Inter di ripartire dalla rimessa da fondo campo di Botis.

5' - Si fa vedere anche la Juve in attacco: primo corner conquistato dagli ospiti dopo la chiusura di Matjaz.

3' - Fallo in attacco di Curatolo. Vinarcik interviene in presa sicura sul traversone calibrato in area da Stankovic, poi perde la palla a causa della 'carica' subita dall'attaccante nerazzurro.

2' - Moruzzi in ritardo su Caroni: punizione vicino alla bandierina del corner per l'Inter.

1' - ESPOSITO A UN PASSO DAL GOL! Zanotti crossa dalla trequarti nel cuore dell'area juventina, Esposito si arrampica sul suo diretto marcatore ma frusta troppo la palla di testa mandando fuori di poco.

1' - E' la Juve Primavera, oggi in divisa classica bianconera e pantaloncini bianchi, a dare il primo giro al pallone del match. L'Inter veste il nerazzurro.

18.01 - Fischio d'inizio, comincia in questo momento Inter-Juve Primavera!

17.59 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

17.59 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo del 'Konami Youth Development Centre di Milano' preceduti dalla terna arbitrale.

17.55 - Zero a zero tra Roma e Frosinone nella seconda gara del 28esimo turno che si è aperto alle 14 con la vittoria di misura sul Cesena della Fiorentina. ora seconda da sola in attesa del risultato del Torino che domani ospiterà il Lecce capolista.

17.50 - Dirige l'incontro l'arbitro Bodgan Nicolae Sfira di Pordenone, i suoi assistenti sono Marco Belsanti e Alessandro Parisi, entrambi di Bari.

17.45 - Ancora 15 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Inter-Juve Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

17.40 - Periodo complesso dal punto di vista dei risultati per i bianconeri, capaci di battere il solo Cesena, maglia nera della classifica, nelle ultime 7 partite: i ragazzi di Montero prima del 3-1 rifilata ai romagnoli sei giorni fa avevano messo assieme 3 pari (vs Atalanta, Verona e Bologna) più due ko (Samp e Cagliari).

17.35 - Come detto nella presentazione, l'Inter ha 7 lunghezze di svantaggio dalla zona playoff trovandosi all'undicesimo posto con 36 punti conquistati in 27 giornate, tre dei quali sono arrivati contro il Frosinone sabato scorso.

17.30 - Montero schiera i suoi con un 4-4-2 che prevede Anghelè e Mancini in attacco. In mezzo al campo spazio alla fantasia di Hasa, MVP e autore di un gol nel match d'andata che terminò 1-1.

17.25 - A due mesi di distanza dall'ultima volta, Chivu ritrova i due big Valentin Carboni e Mattia Zanotti, ormai aggregati in pianta stabile in prima squadra. Innesti di lusso che vanno a sommarsi al rientro di Fontanarosa, recuperato al 100% per guidare la linea a difensiva a 4 davanti a Botis che include Matjaz e Kassama. In mezzo solo conferme: c'è anche Martini, match winner col Frosinone a completare il trio con Stankovic e Akinsanmiro. Davanti Curatolo, in gol sabato, fa coppia col capocannoniere nerazzurro Esposito.

17.20 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (4-3-3): 1 Botis; 2 Zanotti, 15 Kassama, 5 Matjaz, 3 Fontanarosa; 45 Akinsanmiro, 4 Stankovic, 7 Martini; 10 Carboni, 23 Esposito, 22 Curatolo. A disposizione: 32 Zamarian, 41 Tommasi, 8 Grygar, 13 Stabile, 16 Di Maggio, 18 Sarr, 24 Andersen, 25 Biral, 26 Nezirevic, 27 Dervishi, 28 Stante, 30 Owusu, 33 Pelamatti, 35 Zefi, 38 Pozzi. Allenatore: Cristian Chivu.

JUVENTUS (3-5-2): 12 Vinarcik; 5 Dellavalle, 24 Citi, 32 Nzouango; 29 Maressa, 10 Hasa, 50 Bonetti, 22 Nonge, 27 Moruzzi; 21 Anghelè, 31 Mancini. A disposizione: 38 Fuscaldo, 2 Valdesi, 6 Doratiotto, 11 Mbangula, 13 Turco, 14 Srdoc, 16 Ripani, 43 Bassino, 46 Biliboc, 48 Finocchiaro. Allenatore: Paolo Montero.

17.15 - Meno sette. Sono i turni che mancano alla fine della stagione regolare, ma anche i punti che separano l'Inter Primavera dal sesto posto, l'ultimo che regala l'accesso ai playoff. Occupato in questo momento dalla Juventus, curiosamente l'avversario di giornata dei campioni d'Italia, probabilmente all'ultima chiamata utile per riaprire il discorso circa la loro presenza alle fasi finali scudetto. Dal 'Konami Youth Development Centre di Milano', benvenuti a Inter-Juve Primavera, 28esimo turno del campionato di categoria (fischio d'inizio alle ore 18).