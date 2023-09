Brutto passo falso per l'Inter U19, che a Cagliari trova solo un pareggio che lascia tanto amaro in bocca. A deludere è soprattutto il modo in cui l'1-1 è maturato, a causa di un rigore letteralmente regalato in una fase di totale controllo del match. Nel primo tempo il ritmo è gestito dai giovani nerazzurri, che creano i presupposti per trovare il vantaggio in più occasioni, fino all'imbucata di Stankovic che manda a rete Di Maggio. A inizio ripresa la sciocchezza di Baldé che commette un brutto fallo su Aidoo e rimedia il secondo cartellino giallo, lasciando i suoi in dieci. Da quel momento l'Inter prende il controllo del match, gestendo il pallone e cercando qualche iniziativa dalle parti di Iliev. Ma una palla persa banalmente a centrocampo porta Vinciguerra nell'area avversaria e alla scivolata completamente fuori tempo di Stante che manda Carboni dal dischetto: Calligaris spiazzato ed è 1-1. La reazione degli ospiti tocca l'apice con il colpo di testa di Spinaccè che si infrange contro il palo, il resto sono tentativi da fuori area senza precisione. A mettere fine alle speranze, al 90', è l'espulsione di Stankovic per gesto di reazione su Conti. Due punti gettati via dalla squadra di Cristian Chivu, visibilmente contrariato per l'atteggiamento dei suoi nella ripresa. Un pareggio che premia il coraggio dei sardi, ma che evidenzia i limiti di un'Inter ancora poco incisiva e molto ingenua nella gestione delle fasi di gioco.

RIVIVI IL LIVE

97' - Dopo un lungo recupero caratterizzato da nervosismo, l'arbitro Leone fischia la fine del match.

90' - CARTELLINO ROSSO PER STANKOVIC. Il capitano ha un accenno di reazione su Conti che per l'arbitro è sufficiente per un'espulsione. Sei minuti di recupero.

84' - OWUSU! L'esterno prova nuovamente il tiro dopo essersi accentrato ma manda ancora fuori: potenza senza precisione.

81' - Mutwanda prova a pescare il jolly da lontanissimo e non va molto lontano dalla porta.

79' - Cartellino giallo per Iliev che perde troppo tempo. Nell'Inter esce Aidoo ed entra Berenbruch.

78' - STANKOVIC! Replica della punizione precedente, stesso risultato: alto.

77' - Nel Cagliari entrano Cogoni e Conti ed escono Carboni e Arba.

75' - Vinciguerra ci prova dalla distanza ma il pallone non prende il giro giusto e termina a lato.

73' - STANKOVIC! Calcio di punizione da fuori area e pallone che non si abbassa in tempo terminando alto.

71' - Nel Cagliari dentro Caddeo per Sulev.

70' - PALO DI SPINACCE'! Gran numero di Aidoo a destra, croiss e inzuccata dell'attaccante che centra il legno da pochi passi! Entrano Mosconi e Vedovati per Di Maggio e Quieto.

65' - OWUSU! L'esterno si accentra da sinistra e calcia sul secondo palo, non inquadrando la porta!

62' - Carboni firma il pareggio dal dischetto spiazzando Calligaris.

61' - Rigore per il Cagliari: pallone perso a centrocampo e Stante entra in modo completamente fuori tempo su Vinguerra abbattendolo in area e rimediando un cartellino giallo.

56' - QUIETO! Destro da fuori area con il pallone che, deviato, esce di poco! Entra Guercio al posto di Mayé.

55' - Grande azione dell'Inter che coinvolge Spinaccè, Quieto e Akinsanmiro che dentro l'area calcia però debolmente e permette a Iliev di bloccare!

51' - Pisacane corre ai ripari e passa al 4-4-1 con l'inserimento di Casali al posto di Konaté.

47' - BALDE ESPULSO! Seconda ammonizione con un intervento durissimo ai danni di Aidoo!

17.35 - Inizia il secondo tempo. Nell'Inter Owusu in campo al posto di Sarr.

All'Unipol Domus Arena l'Inter U19 chiude il primo tempo in vantaggio per 1-0 sul Cagliari grazie alla rete di Di Maggio. Prestazione solida dei nerazzurri, che hanno creato diverse occasioni o potenziali tali dalle parti dell'ottimo Iliev rischiando il minimo sindacale (solo un errore grave sotto porta di Vinciguerra), al punto che Calligaris è stato quasi inoperoso. Molto bene l'autore del gol e Stankovic, che ha diretto bene a centrocampo. Dall'altra parte menzione per il frizzante Konaté.

48' - Duplice fischio finale squadre negli spogliatoi.

47' - Cocchi vede spazio e ci prova dalla distanza: pallone nettamente alto.

45' - Vinciguerra entra in area e dopo un contrasto con Aidoo finisce a terra chiedendo il rigore, ma l'arbitro Leone lascia correre.

42' - Gioco pericoloso su Konaté, ammonito Mayé.

39 ' - SPINACCE'! Tuffo scoordinato nel cuore dell'area sul cross bellissimo di Quieto e pallone alto!

36' - Cartellino giallo per Baldé che stende Stankovic a centrocampo.

32' - DI MAGGIO PORTA L'INTER IN VANTAGGIO! Grande palla di Stankovic che manda il centrocampista a tu per tu con Iliev per il gol dello 0-1!

25' - Bella giocata sulla linea di fondo di Quieto che mette dentro dove Spinaccè viene anticipato da Iliev.

23' - Ottimo tempismo in uscita a terra di Calligaris su Mutandwa, ben lanciato da Konaté.

19' - VINCIGUERRA! Clamorosa palla gol per l'esterno del Cagliari, che su assist di Konaté non riesce a concludere in porta da due passi!

14' - Bella trama dei nerazzurri che lanciano Di Maggio ma Iliev è bravo a intuire la giocata e uscire con i tempi giusti.

9' - Replica dei sardi: Konaté entra in area e un attimo prima di concludere viene anticipato in corner da Cocchi!

7' - STANKOVIC! Gran destro del centrocampista che costringe Iliev alla splendida deviazione sopra la traversa!

4' - Ottimo spunto di Di Maggio che entra in area da sinistra e costringe la difesa sarda a una affannosa chiusura in corner.

2' - Buono spunto di Aidoo che viene steso sul lato corto poco prima di entrare in area.

16.30 - Kick-off!



FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI (4-3-3): 1 Iliev; 2 Arba, 6 Pintus, 23 Catena, 3 Idrissi; 11 Sulev, 10 Carboni, 15 Baldé; 45 Konaté, 20 Mutandwa, 22 Vinciguerra. A disposizione: 21 Renna, 24 Wodzicki, 5 Conti, 7 Pulina, 8 Caddeo, 9 Achour, 13 Cogoni, 14 Deriu, 17 Malfitano, 27 Franke, 99 Casali. Allenatore: Fabio Pisacane.

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 3 Cocchi, 23 Mayé, 15 Stante, 27 Aidoo; 8 Di Maggio, 4 Stankovic, 44 Akinsanmiro; 11 Quieto, 9 Sarr, 22 Spinaccè. A disposizione: 21 Raimondi, 7 Owusu, 13 Motta, 14 Berenbruch, 16 Guercio, 17 Vedovati, 24 Ricordi, 26 Miconi, 28 Mazzola, 31 Zanchetta, 34 Mosconi. Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Domenico Leone (sez. Barletta). Assistenti: D'Ascanio - Fratello.