Quattro punti da recuperare alla Roma nelle ultime due partite di regular season. Dopo il gol segnato al 90esimo da Luca Di Maggio, che ha steso 2-1 una Samp orgogliosa a Interello, Cristian Chivu ha cominciato a fare i calcoli del caso per capire quali incroci servano per portare la sua Inter Primavera a difendere lo scudetto ai playoff. La vittoria in extremis sui liguri, infatti, porta i nerazzurri a guardare la targa dei lupacchiotti, sesti in classifica, da distanza ravvicinata ma non troppo, visto che la squadra di Federico Guidi ha il vantaggio degli scontri diretti. Insomma, i campioni d'Italia ormai possono aggrapprsi solo alla matematica, non dipendendo più da se stessi dopo il passo falso nel derby di venerdì scorso. Occorrerà fare sei punti e sperare che i rivali a distanza non vadano oltre i due.

RIVIVI IL LIVE DI INTER-SAMP PRIMAVERA 2-1

97' - Non c'è più tempo, cala il sipario a Interello! L'Inter Primavera rimane aggrappata alla matematica per sperare nei playoff: il 2-1 sul gong di Di Maggio che stende la Samp vale il -3 sulla Roma, sesta in classifica, che però ha il vantaggio degli scontri diretti a due giornate dalla fine della regular season.

96' - Owusu guadagna una punizione che è puro ossigeno per i suoi. Scorrono i secondi sul cronometro, vittoria sempre più vicina.

95' - Stabile spende il fallo tattico per fermare la ripartenza di Ivanovic: giallo inevitabile per il difensore nerazzurro.

91' - Assegnati 6' di recupero.

90' - DI MAGGIO FA 2-1, INTER IN VANTAGGIO! Un minuto e mezzo dopo esserci andato vicino, il 16 nerazzurro trova il bersaglio grosso con un grande radente da dentro l'area.

89' - Pessima esecuzione di Berenbruch, che pure ha potuto calciare da fuori area, con visuale della porta libera.

88' - DI MAGGIO A TANTO COSì DAL 2-1! Il tiro del neo entrato sibila a pochi cm dal palo, dopo una deviazione.

87' - La Samp non ha smesso di credere alla vittoria: Paoletti di controbalzo da fuori area, palla deviata in corner.

86' - Ultima mossa di Chivu: Berenbruch al posto di Kamate.

85' - Ivanovic gira verso la porta ma senza potenza: Botis para in presa.

84' - STANKOVIC A UN PASSO DAL 2-1! C'è uno schema da corner: battuta corta verso Owusu, che accomoda per il piattone in corsa del numero 4. Palla fuori di poco.

83' - Problema di crampi per Aquino, che si è fatto male nel tentativo di tenere il pallone in campo. Tentativo a vuoto, è corner per l'Inter.

79' - Malagrida stende Kamate: giallo. E' stata la sua ultima azione, al suo posto dentro Pozzato. Tufano richiama in panchina anche Uberti per inserire Leonardi.

77' - Cross telefonato di Curatolo, Tantalocchi si sdraia sulla sua sinistra e afferra il pallone.

76' - Serve un gol all'Inter, ma il paradosso è che di attaccanti freschi non ce ne sono dopo il forfait imprevisto di Zefi.

75' - Tripla sostituzione per Chivu: Grygar, Pelamatti e Di Maggio entrano al posto di Zefi, Pozzi e Dervishi.

73' - Si scaldano Di Maggio e Pelamatti, mentre Zefi non sembra in grado di proseguire per il problema alla spalla di cui sotto.

72' - Zefi è caduto male sulla spalla. E' necessario l'intervento dello staff medico interista.

71' - Zefi cade in area dopo un contatto lieve con Lotjonen... L'arbitro fa segno che non c'è rigore.

70' - Malagrida ci prova due volte: prima centra in pieno Stabile, poi la palla gli torna buona sul destro ma calcia anche peggio alzando troppo la mira.

69' - Non riesce l'uno-due tra Owusu e Zefi nell'area doriana. Buono spunto comunque dell'irlandese, che è entrato con la voglia di imprimere il suo marchio alla partita.

68' - Primo cambio anche per Tufano: Di Mario fa posto a Miettinen.

67' - Ivanovic grazia l'Inter! Da rilancio lungo, l'autore dell'1-0 scappa via alla difesa interista, entra in area e fa partire un diagonale che finisce fuori non di molto.

66' - Zefi si mette subito in mostra, forse anche troppo, esagerando con le finte. Alla fine, l'irlandese perde il pallone.

63' - Ecco il cambio: Sarr alza bandiera bianca, comincia la partita di Zefi.

62' - Preallertato Zefi, il cambio naturale per Sarr. Vedremo se si concretizzerà la sostituzione.

61' - Gioco fermo adesso: entra in campo lo staff medico dell'Inter per capire meglio le condizoni di Sarr, a terra in preda ai crampi.

60' - Fallo in attacco di Owusu ai danni di Aquino: si interrompe così il forcing interista che durava da un minuto e mezzo buono.

58' - STANKOVIC VA DIRETTAMENTE IN PORTA! Punizione ben indirizzata del figlio di Deki, ma non così angolata da beffare Tantalocchi, bravo a leggere in anticipo la traiettoria ed allungarla in corner.

55' - Nell'area doriana, Curatolo anticipa Aquino in scivolata ma manda a lato.

52' - Dervishi a contrasto con Malagrida: per l'arbitro è punizione a favore della Samp e giallo per il terzino nerazzurro.

51' - Ci prova Stankovic dalla distanza: il pallone si stampa sui cartelloni, non andando lontano dal palo comunque ben difeso da Tantalocchi.

48' - Curatolo non riesce a controllare la palla dopo un bel movimento in area, non il primo in questi primi 48'.

47' - La Samp risponde prontamente, in ripartenza: Di Mario chiama in causa Botis, che ha parato tiri peggiori nella sua giovane carriera.

46' - Si riparte subito con un tentativo dell'Inter: ci prova Akinsanmiro, ma il suo tiro è da archiviare in fretta.

19.05 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Inter-Sampdoria Primavera!

19.03 - Ci sono anche Romelu Lukaku e Kristjan Asllani sulle tribune di Interello per assistere alla partita.

Colpita alla prima occasione concessa alla Sampdoria dal rapace Ivanovic, su dormita generale dopo un corner, l'Inter Primavera ha trovato immediatamente in Sarr le risorse che forse pensava di non avere per rimettere in equilibrio la gara e non far evaporare matematicamente il sogno playoff. Ora i nerazzurrini hanno 45' abbondanti per tentare di prendersi l'intera posta in palio, ma devono stare attenti ai blucerchiati che, una volta incassato l'1-1, hanno concesso giusto due iniziative vagamente pericolose a Curatolo e sull'altro lato del campo hanno mandato un messaggio chiaro con la traversa scheggiata da Malagrida.

46' - Duplice fischio di Valerio Vogliacco, finisce qui il primo tempo di Inter-Sampdoria Primavera! Botta e risposta in 3' Ivanovic-Sarr: il parziale all'intervallo a Interello è 1-1.

45' - Assegnato 1' di recupero.

45' - Curatolo conquista con caparbietà il calcio d'angolo, forse l'ultima occasione del primo tempo.

44' - Sarr va giù in area di rigore dopo una sterzata... L'arbitro dice che non c'è niente, Aquino non ha commesso fallo. E ha visto bene.

41' - Possesso palla interminabile dell'Inter, alla fine la Samp respinge le iniziative personali poco convinte di Owusu e Akinsanmiro.

39' - Lungo il tocco di ritorno di Owusu per Akinsanmiro, che comunque - impegnandosi - riesce a crossare prima che la palla oltrepassi la linea di fondo. Nessun problema per Tantalocchi.

38' - Kamate sbaglia l'utima scelta, anche nettamente. Un'imbucata di questo tipo non è necessariamente nelle sue corde, ma poteva fare molto meglio.

38' - Stabile non va per il sottile e trattiene vistosamente la maglia di Malagrida: inevitabile l'intervento dell'arbitro.

36' - L'arbitro ferma il gioco per consentire l'ingresso in campo dello staff medico sampdoriano: c'è Uberti a terra dolorante che attende di ricevere le cure del caso dopo aver subito un pestone da Sarr.

35' - Tiro-cross velenoso di Curatolo, Tantalocchi respinge in maniera efficace.

34' - Sarr pizzica appena il pallone di testa, ma non riesce a incunearsi tra due difensori doriani, gli ultimi guardiani davanti a Tantalocchi.

32' - Ivanovic prova a pescare Porcu con un tracciante dalla sinistra verso l'area: niente da fare, Botis accompagna l'uscita del pallone con lo sguardo.

30' - Bella lettura difensiva di Kassama, bravo a coprire le spalle a Stabile, precedentemente saltato da Ivanovic con un sombrero nell'area piccola.

28' - MALAGRIDA SCHEGGIA L'INCROCIO DEI PALI! La Samp torna a farsi minacciosa dalle parti di Botis, con Malagrida che fa il suo ingresso in area di rigore, poi fa partire un tiro potente che va a infrangersi sul palo.

27' - L'arbitro grazia Paoletti, autore di un fallo meritevole di cartellino giallo su Akinsanmiro.

25' - Troppo soft il tiro in diagonale di Curatolo! Bella l'imbucata in area di Owusu per Curatolo che, da posizione defilata, non riesce a trovare la forza necessaria per superare Tantalocchi.

24' - Stabile segue come un'ombra Ivanovic fino alla linea di metà campo, poi lo stende con un calcetto. Punizione per la Samp.

23' - Ivanovic prova il bis lussuoso! Punizione battuta dalla sinistra verso il cuore dell'area interista, dove sbuca l'autore dell'1-0 che tenta una rovesciata volante. Palla lontana dallo specchio difeso da Botis.

22' - Partita da sbadigli nei primi 15 minuti, poi la scintilla del gol di Ivanovic che l'ha resa divertente.

20' - Sarr scatenato, forse troppo in questa circostanza perché finisce per commettere fallo di sfondamento ai danni di Uberti.

19' - REAGISCE SUBITO L'INTER, GOL DI SARR! L'Inter rimette palla sul dischetto del centrocampo, va per il lancio lungo che premia l'inserimento in area di Sarr, freddo nel battere Tantalocchi dopo essersi liberato di un difensore. Irregolarmente secondo la panchina blucerchiata, che viene invitata a calmarsi dall'arbitro.

17' - SAMP IN VANTAGGIO, HA COLPITO IVANOVIC! Dormita generale delle difesa interista dopo la battuta del calcio d'angolo doriano: palla oltre il secondo palo, sponda aerea per il gol da rapace di Ivanovic che sotto porta brucia Kassama e Botis.

17' - La Samp conquista un corner per dare continuità alla sua azione offensiva.

16' - Kassama pulisce l'area di rigore con un colpo di testa puntuale che allontana il cross messo in mezzo da Porcu. Primi segnali offensivi della Samp.

15' - Lancio di Kamate irraggiungibile per Sarr, che comunque ringrazia il compagno per l'idea.

13' - Curatolo interviene con troppa irruenza nel tentativo di strappare palla a un avversario a centrocampo: arriva il fischio dell'arbitro.

12' - Kamate si intestardisce in una percussione centrale palla al piede e finisce per sbattere contro il muro blucerchiato ai bordi dell'area di rigore. L'Inter perde qualche metro ma resta in proiezione offensiva.

11' - Il cross di Ivanovic dalla sinistra diventa praticamente un passaggio per Botis, che afferra la sfera e ringrazia.

10' - Cross prevedibile di Dervishi, palla tra i guantoni di Tantalocchi.

9' - Botis esce in presa alta, sulla testa di Ivanovic, peraltro in posizione di offside. Si alza la bandierina dell'assistente.

8' - Gioco pericoloso di Sarr, che aveva provato a esibirsi in una rovesciata dal coefficiente di difficoltà altissimo.

7' - OWUSU! Spizzata di Sarr che apre un'autostrada al 30 interista, veloce a percorrerla prima di farsi respingere il diagonale da Tantalocchi. Giro dalla bandierina per l'Inter.

5' - Uberti resta dolorante a terra dopo un contrasto con Stankovic: manca il fischio dell'arbitro, il figlio di Deki aveva commesso fallo colpendo il piede dell'avversario.

4'- Poco o nulla da segnalare in questi primi minuti: le due squadre sono in fase di studio.

2' - Pressing troppo aggressivo di Kamate, l'arbitro ravvisa un fallo del centrocampista francese dell'Inter.

1' - Migliardi non si fida del suo portiere e spazza palla in fallo laterale. Rimessa con le mani in zona offensiva per l'Inter.

1' - E' la Samp Primavera, oggi con la maglia bianca da trasferta, a dare il primo giro al pallone del match. L'Inter veste il classico nerazzurro.

18.02 - Fischio d'inizio a Interello, comincia in questo momento Inter-Sampdoria Primavera!

18.02 - Huddle in mezzo al campo per caricarsi da parte dei giocatori dell'Inter.

18.01 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

18.00 - Ecco i 22 protagonisti, con un pizzico di ritardo, che fanno capolino sul campo 'Konami Youth Development Centre di Milano' preceduti dalla terna arbitrale.

17.50 - Dopo questa gara, all'Inter rimarranno due avversarie per chiudere la regular season: prima il Cesena, ultimissimo in classifica, poi il Napoli, condannato matematicamente a giocare i playout.

17.45 - Dirige l'incontro l'arbitro Valerio Vogliacco della sezione di Bari, i suoi assistenti sono Diego Peloso (Nichelino) e Matteo Cardona (Catania).

17.40 - Ancora 20 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Inter-Samp Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

17.30 - Dal canto suo, la Samp non perde in campionato da più di due mesi: era l'11 marzo quando i blucerchiati incapparono nell'ultimo ko stagionale, 5-2 contro il Frosinone. Poi striscia di otto risultati utili consecutivi: 4 vittorie (Juve, Udinese, Empoli e Napoli) più altrettanti pareggi (Cagliari, Cesena, Bologna, Torino).

17.25 - Ultima chiamata stagionale per i nerazzurrini, reduci dal mezzo passo falso nel derby, pareggiato in superiorità numerica, che ha complicato tremendamente i piani di rincorsa al sesto posto. In precedenza, i ragazzi di Chivu avevano realizzato quattro vittorie consecutive, superando in serie Frosinone, Juve, Udinese ed Empoli.

17.20 - Senze le due stelle Valentin Carboni e Pio Esposito, impegnati al Mondiale Under 20 assieme agli altri due big interisti Zanotti e Fontanarosa, Chivu ritrova in mezzo al campo uno dei leader della squadra, ovvero Akinsanmiro, che si piazza nella sua solita posizione di mezzala per completare il centrocampo con Stankovic e Kamate. Davanti, sarà Curatolo a guidare l'attacco, sostenuto da due velocisti come Sarr e Owusu sulle corsie. In difesa, davanti a Botis, la linea a quattro si compone con Dervishi, Stabile, Kassama e Pozzi.

17.15 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER: Botis; Dervishi, Stabile, Kassama, Pozzi; Akinsanmiro, Stankovic, Kamate; Sarr, Curatolo, Owusu. A disposizione: Bonardi, Tommasi, Matjaz, Grygar, Di Maggio, Andersen, Biral, Nezirevic, Stante, Pelamatti, Berenbruch, Zefi. Allenatore: Cristian Chivu.

SAMPDORIA: Tantalocchi, Migliardi, Cecchini, Paoletti, Malagrida, Porcu, Ivanovic, Aquino, Uberti, Lotjonen, Di Mario. A disposizione: Gentile, Scardigno, Conti, Pozzato, Miettinen, Ntanda, Straccio, Leonardi, Conte, Savio, Tozaj, Peretti. Allenatore: Felice Tufano.

17.13 - La vittoria della Juve sul Frosinone arrivata un'ora fa cambia il riferimento dell'Inter Primavera per quanto riguarda la rincorsa playoff: ora la targa da puntare è quella della Roma, sesta in classifica, e lontana sei punti dopo la frenata con l'Udinese. Questo vuol dire che solo l'aritmetica tiene accese le speranze di giocare nella post-season dei campioni d'Italia che, in caso di sconfitta oggi pomeriggio contro la Samp, direbbero addio in anticipo al sogno, quando mancano due giornate dal termine del campionato. Dal 'Konami Youth Development Centre di Milano', benvenuti a Inter-Sampdoria Primavera, gara valida per la 32esima giornata del torneo Under 19.