45' - Duplice fischio di Enrico Gemelli, finisce qui il primo tempo di Verona-Inter Primavera! Nessun gol dopo i primi 45' al Sinergy Stadium, dove però le occasioni non sono mancate. Soprattutto per i nerazzurri, che possono recriminiare anche per un rigore negato al 32' per fallo di Riahi su Nezirevic.

13.16 - Succede poco o nulla nel primo tempo del Sinergy Stadium, almeno fino al 32', quando il rigore gigantesco negato agli ospiti accende all'improvviso Verona-Inter Primavera. Da quel momento in poi, i nerazzurri, a dire il vero già pericolosi con Curatolo al 19', costruiscono due opportunità per andare in vantaggio: al 37' l'inserimento di Stankovic a fari spenti si ferma contro i guantoni di Boseggia che, due giri d'orologio dopo, viene saltato da Esposito che manca incredibilmente la porta seppure da posizione defilata. Prima del duplice fischio, anche gli scaligeri si fanno vivi dalle parti di Calligaris con un tiro a giro di Caia che soffia pochi centimetri sopra l'incrocio dei pali.

49' - ALTA LA CONCLUSIONE DI STANKOVIC! Pelamatti conduce bene palla in slalom sulla sinistra, poi viene dentro il campo per offrire un assist a Stankovic, che non ci pensa due volte e spara di prima. Il tiro si impenna sopra la traversa.

51' - JOSELITO VICINO ALL1'-0! Gira ma non abbastanza la conclusione del 19 veronese: palla a cm dal palo, con Calligaris che si era allungato ma forse non ci sarebbe arivato.

54' - Chivu richiama in panchina Kamate, fresco di ammonizione, e manda in campo Di Maggio. Primo cambio nelle fila nerazzurre.

62' - CAMBIA LA PARTITA, ESPULSO CALABRESE! VERONA IN DIECI! Owusu dribbla il 6 degli scaligeri, che lo sgambetta al limite dell'area. Per l'arbitro il fallo è da chiara occasione da gol, quindi il rosso è automatico.

69' - Le urla di Chivu rimbombano al Sinergy Stadium. Il tecnico, in tribuna perché espulso, non smette di dare indicazioni ai suoi.

72' - GOL DI ESPOSITO, E CHI SE NO? L'Inter la sblocca con il numero 23 che prende l'ascensore in area e inchioda di testa la palla in rete trasformando in oro il cross di Nezirevic.

77' - BOSEGGIA TIENE IN VITA IL VERONA! Iliev calcia praticamente un rigore da fuori area colpendo di interno con violenza. La precisione però non c'è, infatti il portiere gialloblu arriva sul pallone e lo respinge.

84' - Martini dopo una manciata di secondi dal suo ingresso in campo si fa ammonire per un fallo gratuito. Scelta rivedibile del numero 7: punizione regalata agli avversari, che però la rifiutano restituendo il favore a Calligaris.

92' - Kassama si prende un rischio enorme in area: contatto lieve con Joselito, che va giù ma non ottiene il rigore.

43' - Il Verona dà continuità alla sua azione offensiva: Joselito illumina in area Cazzadori, che calcia al volo di prima senza creare fastidi a Calligaris.

41' - CAIA A TANTO COSI' DAL'1-0! All'improvviso, il Verona spaventa l'Inter: il numero nove dei padroni di casa lavora bene il pallone ai bordi dell'area ospite, poi lo fa girare di pochissimo sopra la traversa con Calligaris immobile.

39' - ESPOSITO SE LO MANGIA! Curatolo ispira con un tocco in verticale il numero 23 che, entrato in area, salta di slancio Boseggia ma ha poco angolo per trovare la porta. Infatti il suo tiro termina a lato, con Kamate che reclamava l'assist in mezzo.

37' - STANKOVIC! Altra azione pericolosa costruita dall'Inter: Esposito combina con il numero 4 che, dopo un inserimento a fari spenti, colpisce col piattone destro trovando i guantoni di Boseggia.

37' - Esposito fa scattare l'allarme nella difesa del Verona! L'Inter ora sta mettendo alle corde l'avversario: dopo un corner, la palla diventa ghiotta per il capocannoniere dei nerazzurri che calcia a colpo sicuro centrando un avversario.

36' - Un tocco di troppo per Kamate che cestina un'ottima trama dell'Inter sul più bello tentando un dribbling improbabile Tutto parte dalla giocata di Pelamatti, che si libera di un avversario e appoggia per Esposito.

32' - Incredibile rigore negato all'Inter! Riahi abbatte Nezirevic in area, abbaglio dell'arbitro che assegna solo corner. Il 14 dell'Hellas tocca certamente la palla che finisce oltre la linea di fondo ma prima colpisce entrambe le gambe dell'avversario.

30' - Scocca la mezzora di gioco al Sinergy Stadium, risultato ancora inchiodato sullo 0-0. Meglio i nerazzurri fin qui, pur senza fare nulla di straordinario.

30' - Doppio tiro murato dalla difesa veronese! A vuoto i tentativi consecutivi di Akinsanmiro e Stankovic.

28' - Curatolo tenta il gran gol dai 30 metri approfittando dell'uscita di Boseggia che lascia la porta vuota per qualche secondo. Niente da fare, tiro non all'altezza.

26' - Caia tenta un elastico ambizioso per saltare Nezirevic, che è attento e non lo fa passare.

24' - Leggermente lungo il cross di Owusu per Esposito, appostato nel cuore dell'area per battere a rete di testa. L'azione prosegue ma dura pochissimo, visto che Curatolo si arrangia in maniera irregolare dopo aver subito un sombrero da Schirone.

23' - Caia finisce a terra in area di rigore... L'arbitro indica che Nezirevic ha preso il pallone, niente penalty per il Verona.

22' - Owusu ancora prezioso in fase difensiva.

20' - L'Inter alza i giri del motore: Nezirevic sgasa sulla fascia e subisce un fallo prima di entrare in area. Dalla punizione successiva di Stankovic nasce un corner, non sfruttato.

19' - CURATOLO VICINO AL VANTAGGIO! Pelamatti tocca di prima verso Esposito, che con una sponda aerea fa correre Curatolo, il cui diagonale scoccato dall'interno dell'area di rigore fischia non molto lontano dal palo. Giocata non facile per il 22 nerazzurro, piuttosto defilato al momento del tiro.

18' - Owusu, in ripiegamento difensivo, anticipa nettamente Bernardi che lo travolge: si riparte con un calcio di punizione vicino alla linea di metà campo per l'Inter.

17' - Ebenguè tocca duro Akinsanmiro: l'arbitro usa ancora l'arma del dialogo, il cartellino resta nel taschino.

16' - E' comoda anche la seconda parata di Calligaris, che deve fare suo un cross innocuo di Joselito.

15' - Esposito vince il duello con il diretto avversario, ma aiutando con un tocco di mano: l'arbitro interrompe subito il gioco.

14' - Da qualche minuto, l'Inter ha preso il comando delle operazioni. Il giro palla, però, è troppo lento per creare problemi difensivi al Verona.

12' - Akinsanmiro richiamato dall'arbitro dopo un fallo: è andata bene in questa occasione al nigeriano, nettamente in ritardo nel contrasto con Joselito.

11' - Ritmi non esaltanti fin qui, si va al piccolo trotto.

9' - Owusu ci prova dal limite dell'area! Tiro del numero 30 interista respinto dal muro veronese. Buona, però, la trama dei nerazzurri che, con pazienza, si sono creati l'opportunità per andare alla conclusione costruendo l'azione dal basso.

8' - Tutto facile per Calligaris, il cui primo intervento è di ordinaria amministrazione.

7' - Akinsanmiro tampona Joselito a qualche metro dall'area nerazzurra: chance da palla inattiva per il Verona.

6' - Il Verona punge in ripartenza, l'Inter deve stare più attenta. Qui gli ospiti si salvano perché l'ultimo tocco di Cazzadori per Ebenguè è fuori misura.

5' - L'Inter si affaccia nella metà campo scaligera: rimessa con le mani per Pelamatti, che raccoglie il pallone dopo un cross respinto oltre la linea laterale.

4' - Lavora il pallone il Verona, qui con troppa leggerezza, tanto che ad Akinsanmiro quasi riesce lo scippo sulla trequarti avversaria.

3' - Buona iniziativa del Verona, la prima della partita: fuga sulla destra di Cazzadori, che mette in mezzo per un compagno che non riesce a coordinarsi per la volée.

2' - Akinsanmiro inciampa sul pallone, rimessa laterale per il Verona in zona offensiva.

1' - E' l'Inter Primavera, che oggi veste la divisa da trasferta, a muovere il primo pallone del match. Verona nel classico completo gialloblu.

12.31 - Fischio d'inizio, comincia in questo momento Hellas Verona-Inter Primavera!

12.30 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

12.29 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo del Sinergy Stadium preceduti dalla terna arbitrale.

12.25 - Dirige l'incontro l'arbitro Enrico Gemelli della sezione di Messina; i suoi assistenti sono Francesco Picciché (Trapani) e Matteo Nigri (Trieste).

12.20 - Ancora 10 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Verona-Inter Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

12.15 - Paolo Sammarco, allenatore dell'Hellas Verona Primavera, ha presentato il match odierno parlando ai canali ufficiali nella classica intervista della vigilia: "Ci aspetta una partita tosta, dura, perché l'Inter sta facendo bene nell'ultimo periodo. Noi, come sempre, ci siamo preparati e i ragazzi sono carichi, li ho visti pronti e determinati, sapendo che dobbiamo tornare a fare punti. Conosciamo inoltre l'avversario, avendolo già affrontato in Coppa Italia, partita in cui abbiamo dimostrato di essere all'altezza per poi essere beffati soltanto ai tempi supplementari. Domani speriamo di fare una partita altrettanto buona, ma con un risultato diverso".

12.10 - Un mese e mezzo fa l'ultimo incrocio tra le due formazioni, su un terreno diverso dal campionato, ovvero la Coppa Italia: a Interello andò in scena un 5-4 da montagne russe da cui i padroni di casa uscirono vincitori dopo i tempi supplementari.

12.05 - Quattro punti separano Inter e Verona (28 vs 24) in classifica dopo venti turni: i nerazzurri, reduci da due successi filati nel torneo, hanno preso l'ascensore e ora si trovano al decimo posto, tre gradini sopra gli scaligeri che, da par loro, hanno alternato nel giro di quattro giorni il 4-0 reboante rifilato al Sassuolo alla brutta caduta sul campo del Bologna (3-0).

12.00 - Terza presenza consecutiva con l'Under 19 nerazzurra per Akinsanmiro, confermato titolare dopo il debutto dal 1' di mercoledì scorso: il nigeriano agirà da mezzala nel trio di centrocampo completato da Stankovic e Kamate. In attacco torna il capocannoniere Esposito, con lui Owusu e Curatolo. In difesa riprende la sua posizione al centro Kassama, oggi in coppia con Stabile; ai loro lati Nezirevic e Pelamatti. In porta conferma per Calligaris, con Botis che si accomoda ancora una volta in panchina.

11.55 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (4-3-3): 21 Calligaris; 26 Nezirevic, 15 Kassama, 13 Stabile, 33 Pelamatti; 45 Akinsanmiro, 4 Stankovic, 14 Kamate; 30 Owusu, 23 Esposito, 22 Curatolo. A disposizione: 1 Botis, 41 Tommasi, 7 Martini, 8 Grygar, 11 Iliev, 16 Di Maggio, 18 Sarr, 25 Biral, 27 Dervishi, 28 Stante, 31 Di Pentima. Allenatore: Cristian Chivu.

HELLAS VERONA: 74 Boseggia; 6 Calabrese, 7 Patanè, 8 Schirone, 9 Caia, 12 Bernardi, 14 Riahi, 16 Matyjewicz, 19 Gomez, 22 Cazzadori, 28 Ebenguè. A disposizione: 76 Castagnini, 94 Toniolo, 11 Larsen, 23 Verzini, 37 D’Agostino, 41 Zorom, 49 Nitri, 77 Furini, 79 Dias, 80 Cisse, 97 Dias, 99 Nwanege. Allenatore: Paolo Sammarco.

11.50 - Messa in cassaforte la semifinale di Coppa Italia grazie al 2-1 imposto alla Samp, oggi l'Inter Primavera si rituffa in clima campionato con il solito proposito in testa: accorciare il gap dalla zona playoff, che attualmente dista sei punti. Per farlo, la squadra di Chivu deve confermare contro i pari età dell'Hellas Verona un trend che la vede protagonista di una striscia aperta di tre vittorie consecutive. Dal Sinergy Stadium di Verona, benvenuti a Hellas-Inter Primavera, gara valida per la 21esima giornata del campionato di categoria. Il kick-off è fissato per le 12.30.