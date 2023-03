"Ci sono partite che se non le puoi vincere, non le devi perdere". L'Inter Primavera fa suo uno degli adagi più famosi di un salentino doc come Antonio Conte per fermare la corsa inarrestabile del Lecce capolista, imponendogli uno 0-0 che vale come una vittoria. Dopo un primo tempo molto tattico, in cui gli ospiti si fanno notare solo per un tiro scarico di potenza di Berisha, nella ripresa sono i nerazzurrini a sfiorare addirittura il vantaggio: Akinsanmiro al 65' muove la parte sbagliata della rete, tre giri d'orologio dopo Martini, entrato da poco in campo, spreca tutto davanti a Borbei.

I primi della classe reagiscono con Munoz e Daka che sbattono contro l'ottimo Botis, che si presenta dagli dei del calcio con argomenti robusti perché le sue preghiere vengano esaudite di fronte agli ultimi assalti finali di Burnete. Due le chance divorate dal nove degli ospiti tra 77' e 85, con l'impressione che la partita sarebbe potuta andare avanti per altri 90' senza vedere lo straccio di un gol. Fa un passo avanti in classifica il Lecce, che si conferma padrone del campionato; idem l'Inter che, più umilmente, non perde terreno in chiave playoff allungando a cinque la striscia di risultati utili consecutivi.

RIVIVI IL LIVE DI INTER-LECCE PRIMAVERA 0-0

93' - Non c'è più tempo, cala il sipario! L'Inter Primavera disinnesca il Lecce capolista: finisce 0-0 a Interello, punto d'oro per i nerazzurrini contro un avversario reduce da 8 vittorie di fila prima di stamattina.

91' - Assegnati 3' extra, si giocherà almeno fino al 93'.

90' - Si entra nell'ultimo minuto a Interello, a breve conosceremo l'entità del recupero.

87' - Bruhn cade a terra in area di rigore dopo un contatto lieve con Dervishi. Qualche protesta dalle tribune, dove sono presenti diversi tifosi leccesi, ma l'arbitro ha visto bene.

86' - Grygar prende il posto di Akinsanimiro, tra i più positivi quest'oggi per l'Inter.

85' - BURNETE SPAVENTA L'INTER! Stop di petto del numero nove nel cuore dell'area di rigore, poi girata improvvisa che fischia di un dito sopra la taversa.

84' - Daka ha la palla per l'1-0 ma deve arrendersi all'uscita di Botis. Decisivo il greco con un colpo di reni, quando sembrava spacciato.

83' - L'Inter si riaffaccia in avanti dopo qualche minuto di resistenza difensiva.

82' - Il lancio di Stankovic è irraggiungibile per Esposito.

81' - Botis fa suo il cross di Berisha con un'uscita alta.

80' - Gioco interrotto da un fischio dell'arbitro che mima il fallo di mano di Burnet.

79' - Il Lecce minaccia ancora l'Inter! Berisha se ne va via in dribbling, poi scava il pallone verso l'area dove Burnete trova il corner dopo una deviazione.

77' - BURNETE SI DIVORA IL GOL! Daka disegna un cross al bacio per il suo centravanti che, di testa, sbaglia la mira e manda a lato da posizione privilegiata.

76' - Cambio per Coppitelli: Bruhn rileva Corfitzen

75' - Sarr finisce nella trappola del fuorigioco: si alza la bandierina dell'assistente.

73' - Arriva il momento di Sarr, finisce la partita anonima di Iliev.

73' - Burnete tampona Dervishi: fallo in attacco.

72' - Tutto ok, Corfitzen è già in piedi. Si può ripartire.

71' - Gioco fermo per qualche secondo: Corfitzen a terra dopo aver preso una botta.

69' - RISPONDE IL LECCE CON MUNOZ! Il 14 giallorosso sgasa sulla destra, entra in area ma sbatte contro l'uscita puntuale di Botis. Si è accesa la partita.

68' - MARTINI SPRECA TUTTO! E' ancora Stankovic a inventare con un assist perfetto sul secondo palo, dove arriva il numero 7 che calcia debolmente verso Borobei a un passo dal traguardo.

67' - Momento positivo per l'Inter, che per la prima volta nel match trova continuità offensiva.

65' - AKINSANMIRO! Stankovic illumina in area il nigeriano, il cui tiro viene sporcato in corner dall'intervento alla disperata di un difendente ospite.

63' - Botis respinge a lato la punizione potente ma centrale di Berisha. Giro dalla bandierina per il Lecce.

62' - Kassama finisce nell'elenco dei cattivi per un fallo tattico. Inutile le lamentele del centrale nerazzurro, la deciesione dell'arbitro è giusta.

61' - Botis deve domare un altro cross soporifero. Mattinata insolitamente tranquilla fin qui per il greco, autore di una sola parata.

60' - Corfitzen, dopo un primo dribbling, finisce nell''imbuto interista fuori area .

58' - Una manciata di secondi e Martini vede sventolarsi sotto il naso il cartellino giallo: intervento irruento del numero 7.

57' - Momento cambi: Samek e Daka per Salomaa e Mcjannet le mosse di Coppitelli. Nell'Inter, Owusu e Di Maggio fanno spazio a Curatolo e Martini.

56' - Solo una situazione interessante da annotare in questa ripresa: il diagonale impreciso di Dorgu al 47', poi null'altro.

55' - Non c'è nessun giocatore leccese sul secondo palo pronto a raccogliere il traversone di Munoz. Si riparte da Botis.

54' - Borbei agguanta il cross di Owusu con una presa alta autoritaria.

53' - Salomaa crossa direttamente sul fondo.

50' - Non è cambiato il canovaccio del match: il Lecce detta i ritmi, l'Inter si limita a difendere compatta.

49' - Kassama, in scivolata, mette il pallone in corner fermando l'azione di Burnete.

47' - Dorgu! Il Lecce va in contropiede e conclude proprio con il numero 13: diagonale masticato, palla a lato.

47' - Dorgu tiene e poi lascia il braccio di Owusu al limite dell'area del Lecce: ci stava la punizione per l'Inter.

46' - Nessun cambio all'intervallo, si riparte con gli stessi 22 che hanno chiuso la prima frazione di gara.

12.03 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Inter-Lecce Primavera!

-----

L'Inter Primavera riesce nell'obiettivo di disinnescare il Lecce, primo in classifica col terzo migliore attacco del campionato, in un primo tempo privo di particolari spunti offensivi. L'unica occasione, se così può essere definita, capita poco prima del duplice fischio, con Berisha che si libera bene in area ma conclude timidamente tra i guantoni di Botis che fa sua la palla in due tempi. Non deve neanche scomodarsi, invece, la difesa meno battuta del torneo per tenere a bada l'attacco nerazzurro, mai pericoloso per 45 minuti. Male Owusu, ammonito e a rischio espulsione, Esposito poco supportato, Iliev trasparente.

-----

45' - Duplice fischio di Michele Giordano, finisce qui il primo tempo di Inter-Lecce Primavera! Zero a zero il parziale dopo 45 minuti molto tattici e senza particolari spunti dal punto di vista delle occasioni.

44' - Botis para in due tempi! Berisha scappa via sulla destra, si guadagna la possibilità di andare al tiro in area ma da posizione defilata. Tutto facile per il greco, che disinnesca tutto.