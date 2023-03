La paura di cadere nell'abisso della zona retrocessione dell'Atalanta Primavera è più forte dell'ambizione dell'Inter di avvicinare la zona playoff. A Zingonia, i pronostici della vigilia vengono ribaltati sul campo, dove gli undici punti di differenza tra le due squadre non si vedono praticamente mai. Neanche quando i campioni d'Italia, grazie a un approccio migliore dettato dalla maggiore autostima, nei primi 16' producono 4 tiri verso la porta di Bertini senza però mai impegnarlo seriamente. La Dea, con il carico di pressione del terzultimo posto in classifica dopo la vittoria del Napoli col Cagliari, scioglie finalmente la tensione e risulta più pericolosa degli avversari nella parte restante del primo tempo con De Nipoti che spreca l'occasione migliore davanti a Botis. Poco male per i bergamaschi che nella ripresa, una volta assorbito lo spavento sull'unica iniziativa degna di nota di Esposito, passano all'incasso punendo una disattenzione degli ospiti sugli svilippi di un corner: al 53', Regonesi, tutto solo sul secondo palo, appoggia di testa in porta e infligge lo svantaggio alla squadra di Chivu che non andava sotto nel punteggio dalla sconfitta in Youth League, l'ultima in assoluto. Ovviamente prima di quella odierna, certificata dal destro secco di Falleni al 61'. Un uno-due in meno di 10' dal quale è impossibile rialzarsi per i nerazzurrini che fermano la loro rincorsa al sesto posto dopo sette risultati utili consecutivi nel torneo.

RIVIVI IL LIVE DI ATALANTA-INTER PRIMAVERA 2-0

94' - Non c'è più tempo, cala il sipario! L'Atalanta preme il tasto stop sulla rincorsa playoff dell'Inter: i campioni d'Italia cadono a Zingonia dopo sette risultati utili consecutivi in campionato. Finisce 2-0 per la Dea, decidono i gol di Regonesi e Falleni.

93' - ROSSO DIRETTO PER STABILE! Atalanta in dieci a pochi secondi dalla fine: fallo brutto su Pozzi.

90' - Segnalati tre minuti di recupero, mentre Fioretto sostituisce De Nipoti con Vlahovic.

88' - Martini finisce nell'elenco degli ammoniti, un'abitudine delle ultime partite.

86' - I secondi scorrono inesorabili sul cronometro per l'Inter, incapace di reagire dopo l'uno-due di precisione pugilistica dell'Atalanta.

84' - Di Maggio in controbalzo: altro tentativo a salve dell'Inter, Bertini inoperoso nella ripresa se si eccettua l'uscita su Esposito.

84' - Guerini arriva un istante prima di Esposito in area: corner per l'Inter. Intanto Chivu esaurisce i cambi mandando in campo Birale per Owusu.

83' - Tiraccio di Martini da fuori area. Il centrocampista poteva fare meglio da quella posizione, su ottima sponda di Esposito.

82' - Altro cambio nelle fila dei padroni di casa: dentro Stabile per Falleni.

81' - Storie tese tra Curatolo e Palestra, l'arbitro riporta subito la pace.

80' - Curatolo si fa largo nella difesa atalantina, ma irregolarmente, secondo l'arbitro.

78' - Botis nega il tris a De Nipoti, che lo aveva sollecitato con un tiro d'interno. Poi gioco fermo: fuorigioco.

77' - Parte Roaldsøy... Alto! Il 6 atalantino fa girare sopra la barriera ma il pallone si alza sopra la traversa.

76' - Stankovic porta il blocco irregolare su Falleni: punizione golosa per l'Atalanta per chiudere in anticipo la partita.

75' - Un quarto d'ora più recupero a disposizione dell'Inter per tentare una rimonta che avrebbe dell'incredibile.

74' - Pelamatti e Kamate richiamati in panchina, Chivu manda in campo Pozzi e Martini.

73' - Palestra non ha difficoltà a tenere a bada Curatolo, che non ha lo spunto per poter saltare in velocità il suo marcatore diretto.

72' - Chivu ci crede e manda un messaggio chiaro ai suoi ragazzi: "c'è tempo".

71' - Falleni non trova il bis: la frustata di testa dell'autore del secondo gol finisce in braccio a Botis.

70' - Pelamatti crossa col piede sbagliato: la palla finisce direttamente nel parcheggio dietro al campo.

69' - Poca precisione a livello tecnico e tanta frenesia: con queste due caratteristiche l'Inter non può sperare di riaprire la partita.

67' - Tanto traffico nell'area atalantina, Kamate tampona Guerini: fallo in attacco del francese.

66' - Primo cambio per l'Atalanta: finisce la partita di Vavassori, comincia quella di Roaldsøy.

64' - L'Inter prova a reagire! Di Maggio porta palla fino alla trequarti, poi la crossa in mezzo per Esposito o Curatolo, ma si intromette Palestra che salva l'Atalanta appoggiando la palla oltre la linea di fondo.

61' - UNO-DUE TERRIBILE DELL'ATALANTA CON FALLENI! Si è spenta la luce in casa Inter, punita dal destro secco del 36 dei bergamaschi scoccato dal limite dell'area. Passiva anche in questa circostanza la linea difensiva, che non ha accorciato sul tiratore dopo un rimpallo.

60' - Stankovic, di pura voglia, porta a casa un calcio di punizione a centrocampo: il 4 dell'Inter prova a svegliare i suoi, colpiti nel loro momento migliore.

58' - Chivu ordina i primi due cambi: Curatolo e Di Maggio prendono il posto di Iliev e Akinsanmiro.

54' - Inter, dunque, costretta a inseguire come non le capitava dall'8 febbraio, data dell'ultima sconfitta arrivata contro il Rukh Lviv.

53' - PASSA L'ATALANTA CON REGONESI! Dormita difensiva dell'Inter sul corner battuto dalla sinistra: la palla spiove sul secondo palo, dove c'è Regonesi tutto solo pronto a spingerla di testa.

53' - Ottma diagonale di Pelamatti che copre le spalle a Stabile rifugiandosi in corner.

52' - Torre di Regonesi tra i guantoni di Botis. Ma era tutto fermo: offside del 28 atalantino.

50' - Tocco di mano di Guerini in area dopo il colpo di testa di Esposito: l'arbitro assegna solo un corner all'Inter, ma il braccio dell'Atalantino sembrava largo.

48' - ESPOSITO SBATTE CONTRO BERTINI! Altro inserimento a fari spenti di Kamate, che irrompe in area prima di appoggiare verso Esposito, il cui tiro fa poca strada a causa dell'uscita puntuale del portiere atalantino.

47' - Bernasconi si aggrappa letteralmente a Owusu per fermarne la corsa: l'ammonizione è la logica conseguenza.

46' - Inter subito pericolosa! Mischia in area con Esposito protagonista, la palla schizza sui piedi di Kamate che calcia di prima centrando un avversario.

14.02 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Atalanta-Inter Primavera!

--------

13.46 - L'Inter Primavera parte meglio, produce quattro tiri verso la porta di Bertini in 16', ma nel momento in cui l'Atalanta sembra alle corde viene spaventata dall'affondo di Falleni che non riesce a battere Botis solo perché sbaglia uno stop elementare. Da lì in poi la Dea se la gioca alla pari, rischia sul tiro da fuori area di Stankovic, prima di confezionare anche l'occasione più importante nell'arco dei primi 45': Guerini spacca in due la difesa con uno strappo irresistibile, poi accomoda per De Nipoti che centra incredibilmente il portiere con il piattone. L'ultima parola a 6' dal duplice fischio è sempre dei padroni di casa, ancora con il capitano che dalla distanza manda fuori non di molto alla destra del palo.

45' - Duplice fischio di Roberto Lovison, finisce qui il primo tempo di Atalanta-Inter Primavera! Quarantacinque minuti senza gol tra Atalanta e Inter Primavera a Zingonia, dove le occasioni non sono mancate.

45' - Si lotta su ogni pallone, ora gli animi si accendono.

43' - Guerini è il primo ammonito del match: l'atalantino perde il corpo a corpo con Esposito e si arrangia trattenendogli vistosamente il braccio. Inevitabile la decisione dell'arbitro.

42' - L'azione insistita dell'Inter che si sviluppa sinistra a destra viene fermata dal fischio dell'arbitro. Dervishi ha crossato il pallone in area dopo che aveva varcato la linea di fondo.