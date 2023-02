Francesco Pio Esposito. Bastano tre parole per riassumere la bella vittoria dell'Inter ad Assimello contro il Cagliari. Il 3-2 finale porta la firma dell'attaccante di Castellammare di Stabia, autore di una tripletta. Il primo tempo è un tourbillon di emozioni: nerazzurri avanti con il colpo di testa di Esposito al 14', poi i sardi reagiscono e nel giro di 8 minuti, tra il 21' e il 29, Palomba e Veroli mettono la freccia e sorpassano l'Inter. Non manca la reazione dei ragazzi di Chivu e il solito Esposito mette in rete al 41' l'assist di un pimpante Owusu.

La ripresa è più avara di emozioni, le squadre attaccano con il freno a mano tirato anche se nell'ultimo quarto d'ora l'Inter accelera e impegna in più circostanze l'ottimo Lolic, che però deve arrendersi al golazo del capitano nerazzurro che da fuori area controlla e di mezzo esterno destro scaraventa il pallone sotto la traversa, lasciando il portiere di stucco. I sardi si rigettano in avanti ma oltre al palo di testa di Pulina creano solo i presupposti per pareggiare, con la difesa ospite che regge l'urto e porta a casa un successo preziosissimo per la classifica.

RIVIVI IL LIVE

95' - L'ultimo assalto da corner del Cagliari va a vuoto, l'arbitro fischia la fine!

92' - Comportamento scorretto, cartellino giallo per Sarr.

90' - Altra sostituzione: esce Esposito per Stante. Assegnati 5 minuti di recupero.

85' - Chivu cambia: dentro Biral per Owusu, dentro Grygar per Martini.

83' - Palo di Pulina! Colpo di testa del rossoblu su cross da destra e sfera che sbatte contro il legno con Calligaris fermo!

82' - Caddeo si trova il pallone sul destro da dentro l'area, ma la difesa respinge.

80' - GOOOOL! FANTASTICO DESTRO DI ESPOSITO E PALLONE SOTTO LA TRAVERSA! UNA MERAVIGLIA! TRIPLETTA PER L'ATTACCANTE!

79' - Sul corner di Stankovic sul secondoi palo Owusu viene sorpreso dal pallone e di testa da pochi passi manda alto. Ma l'arbitro aveva già fischiato fallo su Lolic.

77' - Owusu replica Stankovic, bella conclusione dalla distanza che Lolic in tuffo manda in angolo!

76' - Ancora un destro violento di Stankovic su sponda di Pelamatti, pallone però troppo centrale che Lolic manda in corner!

71' - Entrano Di Maggio perf Kamate e Sarr per Curatolo tra i nerazzurri.

64' - Bello stacco di Stabile su corner di Stankovic, ma il centrale non riesce a deviare verso la porta di Lulic.

62' - Cartellino giallo per Masala per un intervento in ritardo.

58' - Bel cross da destra di Owusu e torsione di Esposito di testa in bello stile: pallone però a lato.

57' - Cambio in corso: Conti al posto di Del Pupo tra i sardi.

54' - Sul corner da sinistra il pallone arriva a Konate che, ben appostato sul secondo palo, colpisce malissimo e manda sul fondo.

53' - Bello spunto di Masala a destra, ma il sinistro muore sull'esterno della rete.

48' - Gran parata di Lolic su Stankovic! Sugli sviluppi del corner, Pelamatti calcia in corsa ma manda alto! Due grani occasioni per i nerazzurri.

13.04 - Ripartiti!

13.03 - Le squadre tornano in campo, Caddeo al posto di Griger.

Primo tempo scoppiettante tra Cagliari e Inter. L'avvio è favorevole ai nerazzurri che si portano spesso dalle parti di Lolic e al 14' la sbloccano con un bel colpo di testa di Francesco Pio Esposito su cross di Stankovic. Inter intraprendente soprattutto sulla destra con Owusu, ma al 21' un errore di Calligaris cambia tutto: il portiere esce male di pugno e Palomba fa 1-1. L'Inter cala e cresce il Cagliari, al 29' Calligaris sbaglia ancora sugli sviluppi di un corner portandosi fuori una palla facile da gestire. Dal nuovo corner la difesa si imbambola e Veroli firma il vantaggio. Sotto di una rete si scuote finalmente l'Inter che ricomincia a macinare gioco sulla destra con Owusu, che al 41' serve Dervishi che entra in area e a sua volta serve a Esposito la palla del 2-2. Nel finale ancora Owusu si incaponisce troppo nel voler fare tutto da solo e spreca due buone occasioni.

45' - Finisce qui il primo tempo. Due a due all'intervallo.

45' - Gestisce ancora male la palla Owusu, che se ne va di forza su un avversario a destra, potrebbe mettere dentro ma cerca il tiro personale sbagliando tutto.