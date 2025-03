Entra, segna e regala una vittoria che pesa come un macigno. Matteo Cocchi è l'MVP assoluto dello scontro d’altra classifica del campionato Primavera 1 tra Sassuolo e Inter, terminato 1-0 a favore dei nerazzurri che espugnano lo stadio Enzo Ricci e staccano i neroverdi, appaiati al secondo posto prima del fischio d'inizio. Una magia su punizione del terzino permette alla squadra di Zanchetta di strappare tre punti pesantissimi su un campo difficile e reso ancor più pesante dalla pioggia incessante, ma soprattutto di volare momentaneamente in vetta alla classifica a quota 63 punti, a +2 dalla Roma, di scena domani sul campo del Bologna.

--- RIVIVI IL LIVE ---

SASSUOLO-INTER 0-1

84' Cocchi (I)

95' - TRIPLICE FISCIO, È FINITA! L'INTER BATTE IL SASSUOLO 1-0 E VOLA MOMENTANEAMENTE IN VETTA ALLA CLASSIFICA!

91' - Proteste di Mosconi: l'arbitro Calzavara estrae il giallo.

90' - Saranno 5 i minuti di recupero.

84' - GOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEER! COCCHIIIIIIII! NERAZZURRI IN VANTAGGIO!

Il terzino nerazzurro, entrato da pochi minuti, si incarica della battuta di un calcio di punzione da posizione defilata sulla destra: dal suo educato mancino esce fuori una traiettoria velenosa sul secondo palo che termina la sua corsa sotto l'incrocio e beffa Scacchetti. Sassuolo-Inter 0-1.

82' - Intervento ruvido di Benvenuti su Mosconi: scatta il giallo.

78' - Zanchetta si gioca anche le carte Quieto e Cocchi: out Topalovic e Motta.

71' - Bigica corre ai riparti: Benvenuti prende il posto di Frangella.

70' - ROSSO PER BARANI! Venturini parte in ripartenza e viene steso dal giocatore del Sassuolo, autore di una scivolata ingenua che lascia i padroni di casa in 10 per gli ultimi 20' di gioco.

68' - Terzo cambio per il Sassuolo: fuori Sandro, al suo posto entra Moriano

63' - Doppia sostituzione anche per l'Inter: De Pieri e Lavelli si accomodano in panchina, ingresso in campo per Mosconi e Spinaccé.

60' - Grossa occasione del Sassuolo che arriva da sinistra a destra con un'azione manovrata conclusa dal rasoterra di Parlato: la traettoria di spegne a lato.

56' - Duro scontro tra Bruno e Motta: il neroverde è costretto ad abbandonare il campo lasciando il posto a Minta. Dentro anche Weiss per Seminari.

50' - Subito una chance per l'Inter! Zouin salta secco il suo avversario e calcia in porta, trovando la respinta di Scacchetti.

45' - Si riparte! Via al secondo tempo di Sassuolo-Inter. Nessun cambio per le due squadre.

PRIMO TEMPO - Campo pesante (causa pioggia) e partita bloccata allo stadio Enzo Ricci, dove Sassuolo e Inter non riescono a sbloccare la gara nei primi 45’. La più grande occasione da gol è nerazzurra con la traversa centrata da Lavelli ma i padroni di casa si rendono ugualmente pericolosi, soprattutto con il tentativo ravvicinato di Bruno respinto da Zamarian. Si va a riposo sullo 0-0. Per passare in vantaggio servirà osare di più nella ripresa.

45' + 2' - Duplice fischio di Calzavara: il primo tempo di Sassuolo-Inter finisce con il punteggio di 0-0.

45' - Concessi 2' di recupero.

44' - Corradini calcia dalla lunghissima distanza: Zamarian blocca a terra con sicurezza.

39' - Altro tentativo del Sassuolo! Bovo perde un pallone velenoso in una zona delicata del campo, Sandro lo conquista e calcia in porta con il sinistro: Zamarian para e tiene in partita l'Inter.

31' - Parlato salta più in alto di tutti su corner a favore del Sassuolo, nessun pericolo per Zamarian.

28' - Manata di Barani su Re Cecconi: giallo per il difensore del Sassuolo e punizione per l'Inter. Sugli sviluppi Maye raccoglie la punizione di Topalovic e arriva alla deviazione, ma la palla sorvola la traversa.

25' - Occasione per il Sassuolo! Indecisione della difesa dell'Inter, Bruno spara a botta sicura ma Zamarian è attento e sfodera una parata decisiva.

23' - L'Inter prova uno schema su calcio d'angolo, Lavelli va a calciare in porta ma incassa un colpo alla caviglia destra e resta a terra in area: ingresso dello staff medico nerazzurro, poi l'attaccante si rialza.

19' - TRAVERSA DI LAVELLI! Zouin inventa sulla corsia di sinistra e mette una bella palla in mezzo, Lavelli impatta col piatto destro ma centra in pieno la traversa. Inter sfortunata.

15' - Prima vera manovra costruita dall'Inter: Maye esce in grande stile dalla difesa dopo un anticipo e serve Venturini, che verticalizza per Lavelli bloccato però per una posizione di leggero fuorigioco.

10' - La partita scorre senza particolari emozioni sotto la pioggia, in un momento di studio tra le due squadre.

1' - La prima occasione è per l'Inter: calcio di punizione di Topalovic e deviazione di coscia di Lavelli. La palla sorvola la traversa.

13.00 - Calzavara fischia il via: Sassuolo-Inter è cominciata!

12.55 - Le squadre entrano in campo: tra pochi minuti il fischio d'inizio di Sassuolo-Inter.

--- LIVE ---

Appuntamento d'alta classifica per l'Inter Primavera, pronta a scendere in campo sul prato dello stadio Enzo Ricci per sfidare il Sassuolo. I nerazzurri di Zanchetta, secondi in classifica ad una sola lunghezza dalla capolista Roma, fanno tappa nella tana dei neroverdi, al momento a pari punti con il baby del Biscione a quota 60. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per il match con calcio d'inizio fissato alle ore 13.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

SASSUOLO (4-3-2-1): 1 Scacchetti; 99 Parlato, 5 Di Bitonto, 64 Corradini, 76 Barani; 80 Frangella, 18 Lopes, 8 Seminari; 7 Knezovic, 21 Bruno; 11 Sandro.

A disposizione: 75 Vigano, 77 Mazzetti, 2 Benvenuti Giacomo, 3 Benvenuti Tommaso, 9 Moriano, 13 Daldum, 15 Weiss, 23 Tomsa, 36 Minta, 90 Vedovati.

Allenatore: Emiliano Bigica

INTER (4-3-3): 21 Zamarian; 19 Della Mora, 24 Re Cecconi, 6 Maye, 17 Motta; 16 Venturini, 14 Bovo, 29 Topalovic; 30 De Pieri, 9 Lavelli, 25 Zouin.

A disposizione: 12 Taho, 3 Cocchi, 4 Zanchetta, 5 Alexiou, 10 Quieto, 11 Spinaccè, 18 Mosconi, 26 Garonetti, 28 Romano, 33 Cerpelletti, 34 Ballo.

Allenatore: Andrea Zanchetta

Arbitro: Calzavara

Assistenti: Callovi-Fenzi

