Secondo pareggio consecutivo per l'Inter di Andrea Zanchetta, che dopo l'1-1 interno contro il Verona non riesce ad andare oltre lo 0-0 nella tana del Lecce nel match valido per l'ottava giornata del campionato Primavera 1. Il risultato finale è giusto per le tante occasioni da gol sciupate da una parte e dall'altra: se padroni di casa si rendono pericolosi soprattutto con le giocate di Bertolucci e Winkelmann, i nerazzurri sciupano invece più volte con Quieto e Spinaccè. L'attaccante calcia in porta senza fortuna e si vede annullare un gol per fuorigioco al 54'. Nota di merito per i due portieri, Rafalia e Calligaris, che nonostante qualche sbavatura risultano decisivi per inchiodare il risultato sul pari. I nerazzurri si trovano ora all'ottavo posto con 12 punti, mentre i salentini inseguono da undicesimi a quota 10.

RIVIVI IL LIVE

94' - Arriva il triplice fischio dell'arbitro Sacchi: Lecce-Inter finisce 0-0.

92' - Motta accusa dei crampi e si butta a terra: dopo qualche secondo il problema è risolto.

90' - Il match è agli sgoccioli: concessi 4' di recupero.

86' - Duro scontro di gioco tra Lavelli ed Esposito, che resta a terra dolorante e chiede il cambio: al suo posto Pacia. Fuori anche Topalovic e Zanchetta per Zarate e Zouin.

84' - Altri cambi in casa Lecce: fuori Bertolucci e Winkelmann, dentro Vescan-Kodor e Denis.

79' - Topalovic porta palla e allarga sulla sinistra pescando Quieto, bravo a puntare e saltare l'uomo per poi concludere a rete: Rafaila smanaccia la palla sopra la traversa.

74' - Zanchetta si gioca la carta Lavelli: il 9 dell'Inter prende il posto di Spinaccè.

73' - Pasticcio di Calligaris che esce a vuoto su un cross in arrivo da destra, ma Delle Monache lo grazia e calcia a lato da ottima posizione.

71' - Anche il Lecce spreca una grande chance: Bertolucci calcia rasoterra da dentro l'area, Calligaris respinge di nuovo.

70' - L'Inter aumenta i giri e si rende di nuovo pericolosa: questa volta ci prova Zanchetta con un potente mancino dalla distanza che sorvola la traversa.

69' - Inter vicinissima al vantaggio con Quieto: il 10 nerazzurro raccoglie la sponda di Spinaccè e salta Rafaila, ma si allarga troppo e non riesce a concludere verso la porta.

66' - Miracolo di Calligaris! Il portiere dell'Inter vola sul pericoloso tentativo di Winkelmann.

64' - Cambio anche nell'Inter: richiamato in panchina Aidoo, dentro Della Mora.

58' - Prima sostituzione per il Lecce: Yilmaz lascia il posto a Mboko Mundondo.

57' - Inter ancora pericolosa, stavolta con Motta: il laterale nerazzurro conclude di piatto al volo su bel cross di Romano, ma Rafaila è attento e salva il Lecce con un gran riflesso.

54' - L'Inter passa in vantaggio, ma l'urlo di gioia viene strozzato dalla bandierina dell'assistente Colaianni: Quieto entra in area e mette un velenoso pallone dentro che Spinaccè deve solo appoggiare in rete, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Si resta sullo 0-0.

47 ' - La prima occasione della ripresa è del Lecce: Gorter calcia di sinistro dalla distanza senza convinzione, Calligaris controlla il pallone sfilare a lato.

45' - Sacchi mette di nuovo il fischietto in bocca: via al secondo tempo di Lecce-Inter!

Termina 0-0 il primo tempo tra Lecce e Inter, con occasioni da una parte e dall’altra. I salentini hanno due grandi chance da gol con Bertolucci e Winkelmann, mentre i nerazzurri si rendono pericolosi con due tentativi mancini del solito Spinaccè e di Topalovic. Il pareggio dopo i primi 45’ è il risultato più giusto: la sensazione è che per sbloccare la gara serva qualche cambio.

46' - L'arbitro Sacchi fischia due volte dopo aver concesso un minuto di recupero: il primo tempo di Lecce-Inter termina 0-0.

45' - Zanchetta prova la percussione centrale ma viene steso da un avversario fuori area, in zona centrale. A battere la punizione ci pensa lo stesso numero 4 dell'Inter, ma la palla si schianta sulla barriera.

41' - Cartellino giallo anche per Aidoo: l'ammonizione, corretta, arriva per una trattenuta su Delle Monache.

40' - Ci prova anche Topalovic: Aidoo affonda sulla fascia e mette in mezzo, il centrocampista calcia alto.

38' - Secondo tentativo nel giro di pochi minuti per Spinaccè: questa volta il tentativo a giro termina sui cartelloni pubblicitari.

35' - Anche l'Inter si affaccia dalle parti di Rafaila: stavolta ci prova Spinaccè con una potente mancino da fuori a incrociare, ma il portiere del Lecce respinge.

29' - Altra occasione da gol per il Lecce: lo splendido lancio in verticale di Bertolucci viene vanificato dal cucchiaio di Winkelmann, impreciso e fuori misura. La traiettoria termina alta.

24' - Romano si fa vedere in zona pericolosa e prova a pungere: il suo sinistro a giro viene però bloccato da Rafaila.

23' - Il primo ammonito della gara è Delle Monache: Sacchi estrae il giallo per una netta trattenuta su Venturini.

18' - Il Lecce va vicino al gol: dopo aver recuperato un possesso in zona pericolosa la palla arriva sui piedi di Bertoloucci, che se la sposta poi sul mancino e calcia senza però centrare lo specchio. Pericolo scampato per l'Inter.

13' - Motta si accentra e viene steso da Pehlivanov: calcio di punizione da zona interessante per l'Inter, ma Quieto spara alto sopra la traversa.

6' - Topalovic entra in area palla al piede e viene sgambettato da Yilmaz: per Sacchi non c'è nulla. Nel proseguo dell'azione il tentativo di Venturini viene deviato in corner.

4' - Il Lecce prova a portarsi subito in zona offensiva: il più attivo è Addo, che sulla corsia di sinistra cerca più volte l'affondo. L'Inter riesce a limitarlo.

1' - L'arbitro Sacchi fischia il calcio d'inizio: Lecce-Inter è cominciata!

10.57 - Le squadre entrano in campo: tra pochi minuti il fischio d'inizio di Lecce-Inter, match valido per l'ottava giornata del campionato Primavera 1.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

LECCE (4-3-3): 1 Rafaila; 27 Ubani, 5 Pehlivanov, 3 Esposito, 4 Addo; 8 Kovac, 6 Gorter, 10 Yilmaz; 7 Winkelmann, 77 Bertloucci, 24 Delle Monache.

A disposizione: 30 Verdosci, 2 Russo, 9 Vescan-Kodor, 17 Agrimi, 26 Pacia, 29 Minerva, 31 Pantaleo, 34 Zanotel, 42 Mboko Mundondo, 70 Pejazic, 78 Denis.

Allenatore: Giuseppe Scurto.

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 2 Aidoo, 24 Re Cecconi, 5 Alexiou, 17 Motta; 16 Venturini, 4 Zanchetta, 29 Topalovic; 28 Romano, 11 Spinaccè, 10 Quieto.

A disposizione: 21 Zamarian, 32 Michielan, 6 Maye, 8 Zarate, 9 Lavelli, 13 Kangasniemi, 19 Della Mora, 22 Tigani, 25 Zouin, 31 El Mahboubi.

Allenatore: Andrea Zanchetta.

Arbitro: Sacchi (sez. Macerata)

Assistenti: Andreano-Colaianni

