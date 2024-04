INTER-FROSINONE 1-0

Quieto 48'.

94' - Non c'è più tempo, Ursini fischia la fine: l'Inter torna a vincere dopo cinque turni superando 1-0 il Frosinone, tre punti che permettono di blindare il primo posto.

94' - Ultima occasione per l'Inter con Zarate che prova a combinare con Lavelli, la difesa libera prima che Owusu spari dalla distanza mandando alto.

90' - Fischiati cinque minuti di recupero.

86' - Ha fatto tutto benissimo il numero 7 di Chivu, Owusu che dopo aver corso per quasi tutto il campo con palla al piede, sbaglia l'ultimo passaggio alla ricerca di Lavelli lasciando che il pallone venisse intercettato da un avversario che spazza.

84' - Cambia anche il Frosinone: Ioannou e Mezsargs rilevano Zaknic e Luna.

83' - Chivu cambia tre pedine: fuori Stankovic, Kamate e Di Maggio, al loro posto Bovo, Zarate e De Pieri.

82' - Il Frosinone non resta a guardare, ribalta l'azione e poco dopo la difesa nerazzurra si lascia impensierire da un'ormai stanchissimo Selvini che pecca di imprecisione e calcia un pallone che si perde sul fondo.

80' - Continua a cercare il raddoppio l'Inter che ancora una volta costruisce una buona manovra offensiva, ma sul più bello Kamate viene anticipato.

76' - Berenbruch prova a piazzarla nell'angolino basso, la palla non prende il giro giusto e termina fuori.

76' - Altro giallo della partita: Amerighi travolge in ritardo Alexiou e viene ammonito. Il giocatore di Gregucci si scusa poi con l'avversario.

71' - Altro cambio per Chivu che manda a riposo Quieto, al suo posto entra Lavelli.

70' - Ammonizione per Di Maggio.

65' - Triplo cambio per il Frosinone: escono Molignano, Boccia e Bouabre; entrano al loro posto Amerighi, Milazzo e Vural.

61' - Ancora una chance per Di Maggio che di testa da solo non riesce a girare in porta. Giornata sfortunata per la mezzala nerazzurra.

57' - Tentativo di Cichella viziato in calcio d'angolo da Di Maggio. Sugli sviluppi però, nella confusa mischia davanti a Calligaris, il Frosinone non trova la palla né la porta.

56' - Primo cambio per l'Inter: fuori proprio Spinaccè che lascia il posto a Owusu.

54' - Di Maggio prova la finezza col pallonetto, Palmisani però non ha problemi nel controllare la sfera.

51' - Selvini ci riprova, nuovo tiro pericoloso che però stavolta non inquadra la porta e finisce sul fondo.

IL GOL DI QUIETO: Lancio di Kamate dalla destra, palla che arriva a Motta bravo a correggere di testa lì dove Quieto tocca quel tanto che basta per beffare Palmisani

48' - GOOOOOLLLLL DELL'INTEEEEERRRR!! FA CENTRO DANIELE QUIETO!!!!

45' - Si parte!

14.09 - Problemino da aggiustare nella porta di Palmisani che ha fatto ritardare di qualche giro d'orologio il match.

14.08 - Frosinone pronto a battere il primo pallone del secondo tempo.

14.07 - Le squadre rientrano in campo.

-----------------

Primo tempo equilibrato tra l'Inter, che parte forte alla ricerca di una vittoria che sembra aver dimenticato, e il Frosinone, ultimo in classifica. Le due squadre posizionate agli estremi della classifica alzano ritmo e pressione col passare dei minuti, fino all'exploit di occasioni piovute nel finale di gara, satollo di tentativi verso la porta avversaria da una parte e dall'altra. Sfortunata la squadra di Chivu, alla quale va però imputata un tantino di imprecisione.

45' - Velenosissimo Selvini per gli uomini di Chivu che ad un secondo dall'intervallo carica un gran destro che si schianta contro la traversa di Calligaris salvando l'Inter, sprecando per il Frosinone un'altra occasione di vantaggio sul gong.

44' - Primo ammonito del match è il gialloazzurro Bouabre per un intervento deciso su un avversario.

43' - Di Maggio! Grandissima chance per il centrocampista nerazzurro sullo spunto da campione di Kamate, da due passi Di Maggio non riesce a inquadrare la porta.

42' - Il Frosinone guadagna il primo corner del suo incontro. Sugli sviluppi, Molignano stacca di testa e colpisce senza impensierire Calligaris

36' - Punizione a favore dei ragazzi di casa battuta da Spinaccé, ma la palla fa la barba al palo sfilando sul fondo.

35' - Salvataggio di Alexiou che ci mette il piedone e sbarra la strada verso Raimondi a Luna.

34' - Selvini lanciato da Boccia viene fermato dall'arbitro per una trattenuta su Aidoo, il giocatore dei gialloazzurri protesta.

32' - Prova la conclusione volante Quieto, ma l'attaccante colpisce male il pallone che finisce comodo tra le mani di Palmisani.

31' - Gran cross di Kamate da destra, la difesa gialloazzurra libera.

30' - Stacca Alexiou sul corner, Palmisani blocca con tranquillità la sua conclusione di testa.

29' - Altro cross di Berenbruch a cercare Kamate in area, Romano intercetta la traiettoria e devia in corner.

25' - Esce il Frosinone: Selvini divora l'erba sulla fascia sinistra poi prova il tiro a incrocio senza inquadrare la porta.

25' - Altro rammarico da buttare giù per Kamate che riceve un buon traversone ma scivola sul più bello e regala palla agli avversari che ripartono velocemente.

20' - Vicinissima ancora al gol l'Inter con uno sfortunato Di Maggio che riceve un gran pallone di un ottimo Berenbruch, ma la difesa è brava a spazzare e Petta esulta come fosse un gol.

17' - Tentativo di Berenbruch che impensierisce Palmisani al termine di una splendida azione costruita dalla squadra di casa, ma l'estremo difensore ospite spedisce in angolo. Sul tiro dalla bandierina arriva un'occasione quasi casuale: Kamate si ritrova a colpire la palla con la pancia mandando alto di poco, sfuma così la prima vera chance

13' - Continua con pazienza a costruire l'Inter che, al netto di un buon Frosinone, attento a chiudere gli spazi degli uomini di casa, guadagna metri e fiducia.

9' - Tentativo di Spinaccé sventato da Palmisani. L'attaccante nerazzurro servito da un ottimo pallone di Di Maggio, a tu per tu con l'estremo difensore avversario, si lascia murare prima del tiro. Si riparte dalla bandierina.

7' - Scontro di gioco tra Alexiou e Luna. Lo staff medico è costretto ad intervenire per scongiurare eventuali traumi per entrambi i giocatori, scontratisi di testa.

5' - Prima punizione a favore dell'Inter fischiata da Ursini dopo un fallo di Severino ai danni di Quieto. Alla battuta va Stankovic ma è tutto facile per gli ospiti.

3' - Il Frosinone non resta a guardare e tenta di impensierire Raimondi che sicuro sventa il tentativo di pressione dei ciociari.

2' - L'Inter parte con grinta.

1' - Stankovic batte il primo pallone del match: comincia Inter-Frosinone

13.02 - Le squadre entrano in campo. Sarà l'Inter a battere il primo pallone.

--------------

Dopo il ko della scorsa settimana incassato con il Lecce, l'Inter Primavera di Cristian Chivu riparte dalla sfida in terra di Ciociaria, ospite del Frosinone con il tentativo di tornare alla vittoria, risultato che i nerazzurri non ottengono dallo scorso 17 febbraio match vinto contro il Monza. La capolista, ora ad un solo punto di vantaggio sulla Roma, primissima inseguitrice, ha la possibilità di tornare ad allungare in attesa di Roma-Empoli in programma per domani. Di seguito le formazioni ufficiali di Cristian Chivu e Angelo Gregucci per il match in programma al KONAMI Youth Development Centre alle 13.00.

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 27 Aidoo, 15 Stante, 33 Alexiou, 13 Motta; 8 Di Maggio, 4 Stankovic, 14 Berenbruch; 10 Kamate, 22 Spinaccè, 11 Quieto. A disposizione: 21 Raimondi, 5 Bovo, 7 Owusu, 19 Matjaz, 23 Maye, 26 Miconi, 28 Mazzola, 29 Diallo, 30 De Pieri, 35 Zarate Hidalgo, 36 Lavelli. Allenatore: Cristian Chivu.

FROSINONE (3-5-2): 37 Palmisani; 15 Zaknic, 13 Petta, 6 Severino; 92 Bouabre, 27 Boccia, 16 Molignano, 45 Cichella, 2 Romano; 24 Selvini, 28 Luna.

A disposizione: 44 Lagonigro, 3 Stefanelli, 5 Kamensek, 7 Romano, 10 Milazzo, 14 Vural, 17 Mezsargs, 18 Cichero, 25 Cesari, 30 Ioannou, 96 Amerighi.

Allenatore: Angelo Gregucci.

Arbitro: Cristiano Ursini.

Assistenti: Pistarelli - Singh.

