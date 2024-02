Dopo un primo tempo in sofferenza l'Inter la ribalta grazie alle mosse dalla panchina di Cristian Chivu che nella ripresa mischia le carte, inserisce Berenbruch e viene premiato. È proprio il numero 14 nerazzurro a rispondere alla rete di Nabian del primo tempo, gol che ricarica le pile della capolista che dopo il pari viaggia sull'onda dell'entusiasmo e raddoppia immediatamente il risultato ribaltando un match che per i primi quarantacinque minuti sembrava stregato. A raddoppiare è Kamate che con un gran tiro a giro in area non lascia scampo a Seghetti e all'Empoli. Nerazzurri sempre più soli in vetta alla classifica: sono sette i punti di vantaggio sul Milan che ieri non è andato oltre il 3-3 contro il Sassuolo e vetta in solitaria.

IL TABELLINO

Marcatori: 24' Nabian (E), 61' Berenbruch (I), 67' Kamate (I).

EMPOLI (3-4-1-2): 1 Seghetti; 71 Pauliuc, 5 Goglichidze, 28 Indragoli; 44 Bonassi, 6 Bacci, 80 Vallarelli (8 Stoyanov 95'), 77 Fini; 96 El Biache (25 Matteazzi 85'); 87 Nabian (17 Ansah 90'), 9 Corona.

A disposizione: 13 Vertua, 3 Majdandzic, 16 Stassin, 18 Popov, 24 Bacciardi, 29 Tosto, 36 Forciniti, 98 Dragoner.

Allenatore: Alessandro Birindelli.

INTER (4-3-3): 21 Raimondi; 26 Miconi (27 Aidoo 90'), 15 Stante, 6 Stabile (33 Alexiou 46'), 3 Cocchi; 44 Akinsanmiro, 4 Stankovic, 10 Kamate; 22 Spinacce (29 Diallo 84'), 9 Sarr (34 Mosconi 72'), 11 Quieto (14 Berenbruch 46').

A disposizione: 12 Tommasi, 41 Biz, 5 Bovo, 28 Mazzola, 30 De Pieri, 34 Mosconi.

Allenatore: Cristian Chivu.

Ammoniti: Stante (I), Stabile (I), Corona (E).

Arbitro: Castellone

Assistenti: Singh - Bracaccini

RIVIVI IL LIVE

99' - Non c'è più tempo. Castellone mette il fischietto in bocca: triplice fischio, l'Inter batte 2-1 l'Empoli e consolida la vetta.

98' - Ultimissima possibilità per i padroni di casa che battono una punizione dell'ultimo secondo, ma è tutto vano.

97' - Recupero che si allunga, punizione pericolosa per l'Empoli ma la difesa fa buona guardia.

95' - Ultima mossa Birindelli: fuori un Vallarelli in riserva, dentro Stoyanov.

94' - Inter che nel frattempo riparte e tenta una pericolosa incursione con una palla geniale di Stankovic per Mosconi che mette in mezzo. Ne nasce un flipper in area empolese risolto dalla difesa.

92' - Tentativo di pari dell'Empoli con un'azione costruita dal trio Matteazzi-Ansah-Corona. Ma si alza la bandierina: offside e punizione a favore dell'Inter.

91' - Inizia il recupero.

90' - Nell'Inter invece Aidoo rileva uno sfinito Miconi.

89' - Castellone concede sei minuti di recupero.

89' - Altro cambio per l'Empoli dentro Ansah, fuori Nabian.

87' - Cambia anche Birindelli: dentro Matteazzi, fuori El Biache.

84' - Altro cambio per Chivu: è il momento di Diallo, subentrato a Spinaccè.

83' - Azione personale di El Biache che ruba palla all'Inter e galoppa verso la porta di Raimondi: tutto solo contro tutti però il 96 di Birindelli non passa il muro nerazzurro.

81' - Ci riprova Stankovic: è lui a incaricarsi della punizione. Ma non è giornata per il capitano: barriera piena.

79' - Grande chance per l'Empoli, Vavarelli da ottima posizione manda fuori di pochissimo.

78' - Spinaccè deve fare i conti con due difensori dell'esposizione che lo stringono. L'arbitro punisce la trattenuta dell'attaccante nerazzurro che blocca il pallone coi piedi.

76' - Sfortunato oggi il capitano dell'Inter, che tenta un ennesimo tiro dal limite dell'area, trovando ancora una volta il muro della difesa azzurra.

74' - Resta a terra Alexiou dopo uno scontro in area con un avversario sul corner battuto dall'Empoli. Necessario l'intervento dei soccorsi.

73'- Altra azione sull'asse Corona-Nabian, ancora Alexiou si immola e manda in corner.

72' - Finisce la partita di Sarr, Chivu getta nella mischia Mosconi.

68' - Continua a dimenarsi la panchina dell'Empoli che chiede l'annullamento del gol per fallo di Kamate. Castellone ritiene sia eccessiva la protesta ed estrae il cartellino rosso.

GOL DI KAMATE - Il dieci nerazzurro la ribalta con un gran tiro a giro in area che non lascia scampo a Seghetti. Proteste Empoli per un presunto fallo del marcatore su Fini, ammonito Corona.

67' - GOOOOOOOOL di Kamate. L'Inter la ribalta in una manciata di minuti: 1-2.

GOL DI BERENBRUCH - Palla in mezzo di Miconi, torre di Sarr che appoggia per il neo entrato che di piatto punisce l'uscita avventata di Seghetti con un pallone che entra beffardo in porta.

61' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! Pareggia l'Inter con un gran tiro di Berenbruch che premia le intuizioni di Cristian Chivu.

59' - All'alba della prima ora di gioco i ritmi non accennano ad abbassarsi: palla che flippera da una parte all'altra del campo.

57' - Altra bella azione costruita dalla squadra di Chivu con Cocchi che mette un buon traversone sul quale si fionda Spinaccè in mezza rovesciata: ottima idea, meno l'esecuzione.

54' - Nabian a un passo dal raddoppio. Gran palla di Corona per l'autore del gol che si ritrova davanti a Raimondi, ma trova l'opposizione di Alexiou che manda in angolo.

53' - Sul susseguente corner, Akinsanmiro e Sarr provano la conclusione in sincrono in stile Holly e Benji ma nessuno colpisce bene il pallone

52' - Tentativo di affondo di Spinaccè bloccato da Indragoli che manda in corner

51' - Qualche problema per Pauliuc che esce dal campo per qualche istante.

47' - Riparte forte la squadra di Chivu trascinata ancora una volta dal capitano Stankovic, servito da un ottimo traversone di Kamate. Ma il tiro dalla distanza del numero 4 viene murato ancora.

46' - Entrano Berenbruch ed Alexiou al posto rispettivamente di Quieto e Stabile.

46' - Si riparte. Secondo tempo che ricomincia dall'1-0 per la squadra di casa.

-----------------------

Inter un tantino nervosa che non riesce ad uscire dall'inefficacia nella quale è caduta nei primi quarantacinque minuti di gara contro l'Empoli, bravo a chiudere gli spazi e murare i tentativi di incursione dei nerazzurri. Mosse strategiche che colpiscono la squadra di Chivu, che però non si lascia mai tramortire e al contrario cresce proprio sul finale con due buone occasioni prima dei due fischi di Castellone.

47' pt - Ancora una scossa Inter nei secondi finali: poco prima del duplice fischio Quieto di testa manda fuori di nulla. Su questa azione finisce il primo tempo.

47'pt - Lampo Inter nel finale, Sarr appoggia per Spinaccè che tira da ottima posizione ma forse senza la giusta convinzione. Seghetti respinge coi piedi.

45' - Primo tempo agli sgoccioli, nerazzurri che non riescono a incidere ma che sventano un tentativo di raddoppio dei padroni di casa con un ottimo intervento di Miconi che spazza in fallo laterale un'incursione degli azzurri.

43' - Primo tempo che si accinge ad andare in archivio, fase ora un po' confusa. Poi Castellone punisce un fallo commesso da Sarr.

37' - Altro cartellino per i ragazzi di Chivu: ammonito anche Stabile per un fallaccio su Bonassi. Fallo davvero brutto quello del 6 nerazzurro Stabile, Castellone lo ammonisce ma il difensore interista ha rischiato anche qualcosa in più...

34’ - Altra chance per Vallarelli che si trova a tu per tu con Raimondi. L'attaccante toscano si inventa un lob a scavalcare il portiere ma non inquadra la porta

34' - Primi trentacinque minuti dai ritmi altissimi.

27' - Giallo per Stante: il difensore nerazzurro in sofferenza su Nabian lo atterra scorrettamente. Castellone estrae il cartellino.

26' - Reagisce subito l'Inter con un tiro dalla distanza Stankovic, ma Seghetti non si fa sorprendere e blocca il tentativo di pari del capitano nerazzurro.

24' - EMPOLI AVANTI. GOL per gli azzurri messo a referto da Nabian. Vallarelli mette in mezzo un traversone alla ricerca dell'87 che ruba il tempo a Stabile e calcia un gran pallone che sorprende Raimondi.

19' - Che occasione per l'Empoli. Azione quasi tutta personale di Corona. L'attaccante toscano si smarca dagli avversari al termine di un'azione telefonata e calcia un gran pallone che si schianta però sul palo.

17' - Alza baricentro e pressione la squadra di casa, ma non c'è pericolo per la porta di Raimondi: nerazzurri attenti a chiudersi. È Bonassi il più pericoloso degli uomini di Birindelli fino a questo momento.

15' - Intervento scorretto di Kamate su un avversario. Il direttore di gara concede punizione da posizione interessante ai padroni di casa. Bacci fa la finta, ma il pallone finisce sul fondo.

13' - Altra grandissima idea e altrettanto bella esecuzione di Stankovic che spedisce con gran pallone verso Sarr, ma la difesa di casa mura il 9 dell'Inter.

11' - È ancora Spinacce il più pericoloso dei nerazzurri: altra azione pericolosa dei nerazzurri che fnon trovano però la porta con Kamate. Il 10 prende addirittura un colpo e rimane a terra prima di uscire per qualche secondo dal campo.

9' - Stabile, al limite dell'area, mette in mezzo un buon pallone per Spinacce che però non colpisce benissimo e spreca una potenziale occasione da gol.

7' - Akinsanmiro guadagna un calcio di punizione a centrocampo che batte il capitano. Ma i padroni di casa restano attenti a non farsi sorprendere.

4' - I nerazzurri reagiscono immediatamente, pressano e trovano un corner che però non aiuta a sblocca la partita.

3' - L'Empoli reagisce e si avvicina verso le parti di Raimondi ma senza successo.

2' - Parte subito forte l'Inter con il capitano Stankovic che da centrocampo mette un gran pallone per Sarr, ma il 9 nerazzurro è in posizione di offside.

13.01 - Fischio d'inizio: comincia la 21esima giornata di Primavera 1 Tim tra Empoli e Inter.

12.58 - Le squadre entrano in campo.

--------------------

Torna in campo l'Inter Primavera dopo la bella vittoria in campionato contro il Bologna ma anche la delusione incassata in casa dell'Olympiacos, dove i nerazzurrini sono stati eliminati ai play-off per gli ottavi di Youth League. La squadra di Cristian Chivu riparte da Empoli di Birindelli, per la 21ª giornata del campionato Primavera 1 TIM.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!