PREVIEW Venezia-Inter – Rifiatano Barella e Perisic. Correa torna titolare

Fischio d'inizio oggi alle ore 20.45. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su FcIN

Pochissimo tempo per recuperare e l'Inter torna già in campo: stasera i campioni d'Italia saranno protagonisti a Venezia contro una squadra in grande salute e che sta macinando risultati su risultati. Dopo i successi rigeneranti con Napoli e Shakhtar, però, i nerazzurri vogliono continuare a risalire la classifica per non staccarsi troppo dal duo di testa.

QUI INTER – Inzaghi probabilmente aveva in mente di far giocare Vidal, e invece il cileno è rimasto a Milano a causa di un leggero stato influenzale con mal di gola. E allora, per far riposare Barella, possibile l'inserimento di uno tra Gagliardini e Vecino per completare la mediana con l'inossidabile Brozovic e Calhanoglu in grande crescita. Ricambi sugli esterni: rifiatano Darmian e Perisic, dentro Dumfries a destra e Dimarco a sinistra. Senza De Vrij, scontata la conferma di Ranocchia tra Skriniar e Bastoni (out Kolarov per un problema muscolare). In attacco, infine, due maglie per tre uomini: Dzeko e Correa sembrano in vantaggio su Lautaro. Sanchez ancora indisponibile, convocato Satriano.