PREVIEW Sheriff-Inter – Tornano De Vrij e Lautaro, scalpitano Vidal e Dimarco

QUI SHERIFF – A San Siro, lo scorso 19 ottobre, i campioni di Moldavia si erano presentati al confronto senza il portiere titolare Athanasiadis e il riferimento offensivo Yakhshiboev, entrambi a disposizione per la sfida odierna. Per il resto, il tecnico Vernydub dovrebbe confermare i soliti noti nel consueto 4-1-4-1 che a seconda dei movimenti si trasforma in un 4-2-3-1 o in un 4-3-3. Traoré tornerà dunque ad agire sulla fascia destra, con Castañeda a sinistra e Kolovos-Thill più centrali. Panchina per Bruno, che a Milano era stato tra i più pericolosi.

QUI INTER – Inzaghi ha solo problemi di abbondanza, ma deve calibrare le scelte considerando le fatiche delle gare precedenti e, soprattutto, il derby in arrivo domenica: situazione non banale vista la trasferta piuttosto complessa che riporterà i campioni d'Italia a Milano dopo un lungo e stancante viaggio. Rispetto all'ultimo turno di campionato, appare scontato rivedere dall'inizio in campo De Vrij in difesa (per Ranocchia), Darmian a destra (per Dumfries) e Lautaro in attacco (per Correa). Un cambio possibile anche a centrocampo, dove Vidal, secondo gli spifferi da Appiano Gentile, è al momento in vantaggio su Calhanoglu. Verso la conferma sia Perisic che Dzeko. Nodo da sciogliere in difesa: Bastoni o Dimarco? L'ex Verona scalpita.