PREVIEW Sassuolo-Inter – Riecco Calhanoglu e Perisic. Conferma per Dumfries?

Fischio d'inizio oggi alle ore 20.45. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su FcIN

QUI SASSUOLO – A differenza di quanto filtrava in settimana, nessun problema per Consigli che sarà regolarmente a difendere la porta neroverde. Dionisi recupera anche Toljan, sebbene Müldür resti in vantaggio per il ruolo di esterno destro. Per il resto, solito 4-2-3-1 con Berardi, Djuricic e Boga alle spalle di Raspadori. Nessuna novità nemmeno in mediana: dovrebbe essere ancora Frattesi a giocare assieme a Lopez. Restano fuori causa Obiang e Romagna.

QUI INTER – Inzaghi potrebbe variare qualcosa rispetto a Kiev. Si prevedono i rientri dal 1' di Calhanoglu in mezzo al campo e di Perisic a sinistra. Dunque, a meno di sorprese dell'ultima ora, panchina per Vecino, Vidal (che scalpita per una maglia) e Dimarco. Solito ballottaggio a destra: Dumfries, al momento, sembra in leggero vantaggio su Darmian. Conferma in blocco per la difesa e, ovviamente, per Brozovic e Barella, i due perni imprescindibili del centrocampo. In attacco, infine, il tecnico nerazzurro sembra orientato a puntare ancora sul tandem Dzeko-Lautaro, con Correa e Sanchez pronti a dare il proprio contributo a gara in corso.