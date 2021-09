PREVIEW Sampdoria-Inter – Bastoni ko, Inzaghi resta con più di un dubbio

Fischio d'inizio oggi alle ore 12.30. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su FcIN

Dopo la lunga sosta per le nazionali, l'Inter torna in campo e lo fa al Marassi di Genova contro la Sampdoria. I nerazzurri, che finora hanno ottenuto 6 punti su 6 a disposizione, intendono continuare il cammino intrapreso nonostante le tante difficoltà dovute soprattutto al rientro parecchio ritardato dei sudamericani Correa, Lautaro, Vecino e Vidal.

QUI SAMPDORIA – D'Aversa ha pochi dubbi di formazione. Alla fine della fiera, l'unico ballottaggio sembra essere quello che riguarda la corsia destra di difesa con Depaoli a insidiare Bereszynski tornato acciaccato dagli impegni con la Polonia. Per il resto, possibile l'accantonamento del 4-2-3-1 in favore del 4-4-2 utile soprattutto a schierare il nuovo arrivato Caputo in coppia con Quagliarella. Fuori causa Gabbiadini, Ekdal e Vieira, recuperati Torregrossa e Murru.

QUI INTER – Inzaghi valuta qualche cambio rispetto all'undici che si può definire di base. Intanto il tecnico nerazzurro ha perso Bastoni, vittima di un affaticamento in Nazionale: la speranza è di riavere il difensore per il Real Madrid. Chi al suo posto? Dipende dagli incastri. Qualora Dimarco venisse scelto per dare fiato a Perisic a sinistra, allora ovviamente spazio a Kolarov nei tre dietro. Altrimenti ballottaggio tra il serbo e l'ex Verona con il croato confermato dal 1'. Per il resto, Darmian appare ancora favorito su Dumfries sulla destra, mentre in mezzo le tre pedine dovrebbero restare le solite. Altra incognita: chi con Dzeko? Sensi scalpita, ma occhio a Lautaro che ha recuperato posizioni e potrebbe trovare subito una maglia. Senza dimenticare Correa e Sanchez, con il cileno tornato finalmente tra i convocati.