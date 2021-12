PREVIEW Salernitana-Inter – Ballottaggio Sanchez-Lautaro per affiancare Dzeko

Fischio d'inizio oggi alle ore 20.45. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su FcIN

Alessandro Cavasinni

Inedito stagionale per l'Inter che anticipa addirittura al venerdì la sua partita della 18^ giornata, penultima del girone di andata. E i campioni d'Italia ci arrivano da primi della classe per la prima volta in questo campionato dopo il sorpasso della scorsa settimana ai danni dei cugini del Milan. Una conferma dell'ottimo momento di forma dei nerazzurri che ormai dura da parecchie settimane.

QUI SALERNITANA – I campani si trovano ultimi in Serie A con appena 8 punti all'attivo. L'arrivo in panchina di Colantuono non ha modificato il trend negativo e i problemi restano tanti. In campo dovrebbe rivedersi l'ormai consueto 4-4-1-1 con Ribery alle spalle di Simy, il tandem sul quale si fondano le risicate speranze di salvezza dei granata. L'altra arma interessante è certamente l'esterno destro tunisino Kechrida, dotato di una buona velocità di base. Out Veseli, Bonazzoli e Capezzi, ballottaggio tra i pali Belec-Fiorillo.

QUI INTER – Inzaghi valuta seriamente la conferma di dieci undicesimi della squadra titolare che domenica scorsa ha schiantato il Cagliari. Dunque, un solo cambio previsto, quello riguardante l'attacco dove Dzeko dovrebbe riprendersi il suo posto. Assieme al bosniaco dovrebbe giocare Sanchez, in vantaggio su Lautaro. Piccolo dubbio sulla corsia sinistra: Dimarco scalpita, ma Perisic è in un grandissimo momento di forma e difficilmente verrà accantonato. Per il resto, a destra ancora Dumfries visto che Darmian non è stato convocato e soliti volti anche in difesa e a metà campo. Ancora out, ovviamente, Correa: il Tucu si rivedrà solo nel 2022.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

SALERNITANA (4-4-1-1): Fiorillo; Delli Carri, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; Kechrida, L. Coulibaly, Kastanos, Obi; Ribery; Simy.

Panchina: Belec, Guerrieri, Bogdan, Jaroszynski, Zortea, Di Tacchio, Schiavone, Kalombo, Gondo, Vergani, Djuric.

Allenatore: Colantuono.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Capezzi, Ruggeri, Strandberg, M. Coulibaly, Veseli, Bonazzoli.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Sanchez.

Panchina: Radu, Ranocchia, D'Ambrosio, Kolarov, Dimarco, Zanotti, Gagliardini, Vecino, Vidal, Sensi, Lautaro, Satriano.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Eriksen, Correa, Darmian.

ARBITRO: Mariani.

Assistenti: Colarossi e Cecconi.

Quarto uomo: Camplone.

Var: Giacomelli (Paganessi).