PREVIEW Roma-Inter – Dimarco in vantaggio su D’Ambrosio. Riecco Barella e Dzeko

Fischio d'inizio oggi alle ore 18. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su FcIN

QUI INTER – Inzaghi non ammette distrazioni e ha lo sguardo fisso sull'obiettivo dei tre punti. Per lui, in fondo, è aria di derby. Senza De Vrij, Darmian, Ranocchia e Kolarov, le scelte in difesa di fatto sono obbligate: quantomeno c'è il recupero di Bastoni, out contro lo Spezia per gastroenterite. Il piccolo dubbio è quello tra Dimarco e D'Ambrosio: l'ex Verona è favorito, con la riproposizione della difesa già vista a Venezia. In caso partisse dal 1' il numero 33, invece, Skriniar scalerebbe centrale come con lo Spezia e Bastoni braccetto di sinistra. Per il resto, rispetto al match di mercoledì contro i liguri, il tecnico nerazzurro rilancia dall'inizio sia Barella che Dzeko, che prenderanno il posto di Gagliardini e Correa. Dunque, si ripristina in attacco il tandem formato dal bosniaco e da Lautaro. E anche per il numero 9 sarà un match tutto speciale. Conferme sugli esterni per Dumfries e Perisic.