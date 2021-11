PREVIEW Milan-Inter – Davanti confermati Dzeko e Lautaro. Due dubbi per Inzaghi

Fischio d'inizio oggi alle ore 20.45. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su FcIN

Ultimo step della maratona partita il 16 ottobre prima della sosta per le Nazionali e non è una partita banale, anzi: è il giorno del derby di Milano. Una stracittadina che vede il Milan lanciato assieme al Napoli in cima alla classifica e l'Inter a inseguire a 7 lunghezze: ecco perché quella di stasera è una occasione ghiotta per gli uomini di Inzaghi che non intendono far scappare troppo la concorrenza.

QUI MILAN – Dopo la delusione in Champions, i rossoneri cercano di continuare il percorso quasi netto in campionato: tutte vittorie e un pari, quello a Torino con la Juve. Pioli recupera gran parte dei suoi infortunati: riecco Rebic, Ballo-Touré, Pellegri e Florenzi. Di questi, solo il terzino senegalese potrebbe partire dall'inizio (ballottaggio con Kalulu). In difesa, rispetto a mercoledì, torna Kjaer, mentre in mediana Kessie è in vantaggio su Bennacer. Ibrahimovic sarà supportato da Saelemaekers, Diaz o Krunic e Leao. Squalificato Theo Hernandez.

QUI INTER – Inzaghi sembra aver trovato l'equilibrio corretto per la sua squadra, che resta a vocazione offensiva, ma che adesso sa anche compattarsi e restare solida schivando rischi gratuiti. Il tecnico nerazzurro, di fatto, ha soltanto due dubbi di formazione: uno riguarda la fascia destra, dove Darmian sembra favorito su Dumfries, l'altro riguarda la mezzala, con Calhanoglu e Vidal in lizza per una maglia. Rispetto al successo in Moldavia contro lo Sheriff, si rivedrà certamente dall'inizio Perisic a sinistra al posto di Dimarco. In avanti, invece, difficile pensare alla non conferma del tandem Dzeko-Lautaro, nonostante gli ottimi segnali lanciati nelle ultime uscite sia da Correa che da Sanchez.

PROBABILI FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Leao; Ibrahimovic.

Panchina: Mirante, Gabbia, Romagnoli, Kalulu, Florenzi, Bakayoko, Bennacer, Diaz, Maldini, Rebic, Pellegri, Giroud.

Allenatore: Pioli.

Squalificati: Theo Hernandez (1).

Indisponibili: Maignan, Messias, Plizzari, Castillejo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

Panchina: Radu, Ranocchia, D'Ambrosio, Kolarov, Dumfries, Dimarco, Gagliardini, Vecino, Vidal, Sensi, Correa, Sanchez.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Eriksen.

ARBITRO: Doveri.

Assistenti: Passeri e Costanzo.

Quarto uomo: Pezzuto.

Var: Irrati (Vivenzi).