PREVIEW Inter-Venezia – Inzaghi rilancia tutti i titolarissimi. Ma si gioca?

Fischio d'inizio oggi alle ore 18. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su FcIN

Alessandro Cavasinni

Dopo il successo ai supplementari contro l'Empoli in Coppa Italia, per l'Inter torna il campionato. O meglio: dovrebbe, vista la situazione in casa Venezia, che nei giorni scorsi ha comunicato un numero alto di positività all'interno del gruppo squadra. Il club lagunare ieri ha consegnato la lista dei 25 tesserati come richiesto dalla Lega, con i positivi ancora sotto la fatidica soglia del 35%, ma la situazione resta in evoluzione. Ad ogni modo, sperando di non ripetere le scene viste al Dall'Ara, i campioni d'Italia hanno messo nel mirino i 3 punti per continuare a veleggiare in vetta alla classifica e non perdere terreno all'alba di un febbraio estremamente impegnativo già subito dopo la sosta con derby, Roma in coppa, Napoli, Liverpool in Champions, Sassuolo e Genoa.

QUI INTER – Inzaghi, dopo il turnover totale attuato in coppa, rilancia tutti i titolarissimi. Dunque, riecco dall'inizio Handanovic, il trio di difesa Skriniar-De Vrij-Bastoni, Perisic a sinistra, Barella-Brozovic-Calhanoglu in mezzo e Dzeko in attacco. A destra, Dumfries, ormai perfettamente calatosi nel ruolo, dovrebbe nuovamente spuntarla su Darmian, mentre in attacco è ballottaggio aperto tra Lautaro e Sanchez: il Toro appare in leggero vantaggio, ma non è esclusa la conferma dal 1' del cileno. Fuori causa il solo Correa. In panchina ovviamente c'è prue Sensi, trattenuto dopo il ko del Tucu che ne avrà per circa un mese.

QUI VENEZIA – Una delle poche certezze è che, qualora si giocasse, in panchina non andrebbe Zanetti: anche il tecnico arancioneroverde è positivo al Covid e fa parte del lungo elenco che nei giorni scorsi ha fatto temere per il rinvio del match. Al momento, i calciatori positivi sono 5, ma si viaggia a vista. Prima dell'Empoli, i positivi erano 4, presumibilmente Mazzocchi, Haps, Romero e Johnsen. Ebuehi è in Coppa d'Africa. Per il resto, fare previsioni di formazione è del tutto impossibile.

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

Panchina: Radu, Cordaz, Ranocchia, D'Ambrosio, Kolarov, Darmian, Dimarco, Gagliardini, Vecino, Vidal, Sensi, Sanchez.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Correa.

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Ullmann; Crnigoj, Vacca, Cuisance; Aramu, Henry, Okereke.

Panchina: Maenpaa, Svoboda, Modolo, Molinaro, Tessmann, Fiordilino, Heymans, Peretz, Busio, Sigurdsson, Nani, Kiyine.

Allenatore: Zanetti (in panchina Bertolini).

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Ebuehi, Mazzocchi, Haps, Romero, Johnsen.

ARBITRO: Marchetti.

Assistenti: Lombardi e Dei Giudici.

Quarto uomo: Colombo.

Var: Mazzoleni (Mastrodonato).