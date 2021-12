PREVIEW Inter-Torino – Dal 1′ Skriniar e Lautaro. Chi al posto di Barella?

Fischio d'inizio oggi alle ore 18.30. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su FcIN

Alessandro Cavasinni

Ultima fatica del 2021 per i campioni d'Italia, che a San Siro ospita un Torino in salute e reduce dal successo sofferto contro il Verona. La squadra nerazzurra, in poche settimane, prima ha completato la rimonta su Milan e Napoli, poi nell'ultimo turno ha staccato il secondo posto di 4 lunghezze. E nessuno ha intenzione di fermarsi proprio ora, all'ultima tappa dell'anno.

QUI INTER – Inzaghi non potrà contare su Barella (squalificato) e Correa (infortunato), ma per il resto avrà tutta la rosa a sua disposizione. Rispetto al 5-0 di Salerno di venerdì scorso, il tecnico nerazzurro pensa di riproporre ovviamente Skriniar in difesa e Lautaro in attacco. Da capire se l'argentino farà coppia con Dzeko (leggermente favorito) oppure Sanchez. Il grande dubbio, però, riguarda il centrocampo: chi al posto di Barella? Il ballottaggio riguarda soprattutto Vidal e Gagliardini, con il cileno più avanti dell'ex atalantino. Poche, invece, le chance di scendere in campo dal 1' per Sensi e Vecino. Tra i convocati si rivede Darmian.

QUI TORINO – Senza dubbio positivo l'impatto di Juric nel mondo granata, come confermano anche i risultati recenti. Il tecnico croato, che nell'ultimo turno ha battuto il suo ex Verona, perde Praet per un fastidio muscolare: il belga si unisce così a Belotti, Verdi ed Edera nella lista degli indisponibili. Pochi i dubbi di formazione, visti i rientri ormai completati di Djidji e Bremer in difesa: Brekalo in vantaggio su Linetty per sostituire Praet, mentre Rodriguez va verso la conferma a discapito di Buongiorno.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

Panchina: Radu, Cordaz, Ranocchia, D'Ambrosio, Kolarov, Darmian, Dimarco, Gagliardini, Vecino, Sensi, Sanchez, Satriano.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: Barella (1).

Indisponibili: Correa.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Brekalo, Pjaca; Sanabria.

Panchina: Berisha, Zima, Izzo, Buongiorno, Aina, Ansaldi, Mandragora, Kone, Linetty, Baselli, Warming, Zaza.

Allenatore: Juric.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Belotti, Praet, Verdi, Edera.

ARBITRO: Guida.

Assistenti: Baccini e Saccenti.

Quarto uomo: Zufferli.

Var: Banti (Peretti).