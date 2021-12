PREVIEW Inter-Spezia – Emergenza in difesa, chance per Dumfries e Vidal

Fischio d'inizio oggi alle ore 18.30. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su FcIN

QUI INTER – Inzaghi recupera Vidal e Sanchez, ma non potrà contare su De Vrij, Ranocchia, Darmian e Kolarov: emergenza in difesa. Probabile la conferma di Bastoni al centro del reparto arretrato, con Skriniar sul centro-destra e Dimarco sul versante opposto. Dunque, ennesima partita dall'inizio per Perisic, mentre sull'altra fascia spazio a Dumfries (in vantaggio su D'Ambrosio, che resterebbe l'unica alternative difensiva in panchina). In mezzo al campo, potrebbe rifiatare uno tra Calhanoglu e Barella: l'ex cagliaritano appare più stanco, ma il turco è uscito dal match di Venezia con qualche piccolo fastidio e allora Vidal potrebbe giocare proprio al posto dell'ex Milan. In attacco si va verso la riproposizione del tandem argentino Lautaro-Correa, con Dzeko almeno inizialmente in panchina.