PREVIEW Inter-Roma – Turnover ragionato: Perisic c’è, dentro Sanchez

Fischio d'inizio oggi alle ore 21. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su FcIN

Alessandro Cavasinni

Dopo il ko incredibile nel derby, l'Inter torna in campo per la Coppa Italia. Quarti di finale in gara secca, a San Siro arriva la Roma del grande ex José Mourinho. Ma per Simone Inzaghi e i suoi non è tempo di amarcord: c'è grandissima voglia di rivalsa e riscatto per la partita di sabato, anche perché poi sabato c'è un altro scontro diretto delicatissimo, quello del Maradona contro il Napoli di un altro ex allenatore interista.

QUI INTER – Inzaghi ieri è stato chiarissimo: nessuno intende snobbare l'appuntamento di stasera. La Coppa Italia è un obiettivo concreto, così come lo era la Supercoppa contro la Juventus. Ma è chiaro che, tra le fatiche del derby e il match di Napoli, qualche valutazione sulle energie andrà fatta. E allora un minimo di turnover è lecito aspettarselo. Un cambio può esserci in difesa, con De Vrij inizialmente in panchina. Almeno un avvicendamento atteso anche sugli esterni: Perisic era uscito dal derby per crampi al polpaccio, ma a star fuori potrebbe essere Dumfries. In mezzo, invece, non si dovrebbe rinunciare a Brozovic e a Barella, che salterà le due sfide con il Liverpool per squalifica, mentre qualche dubbio può esserci su Calhanoglu: pronto uno tra Vecino, Gagliardini e Vidal. Davanti, appare scontata una maglia dal 1' per Sanchez, con fuori uno tra Lautaro e Dzeko. Ancora out Correa, Gosens e pure Caicedo, che non è ancora a posto dopo l'affaticamento muscolare che gli ha fatto saltare il Milan.

QUI ROMA – Nessun cambio in difesa per Mourinho, che si affiderà ancora a Smalling, Mancini e Ibañez. Sugli esterni torna Viña per far rifiatare Maitland-Niles, mentre in mezzo una maglia appare sicura per Veretout, probabilmente al posto di Cristante. Pellegrini è recuperato, ma dovrebbe partire dalla panchina per evitare rischi. In attacco, solita coppia Abraham-Zaniolo. Resta out il solo Spinazzola.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Sanchez.

Panchina: Radu, Cordaz, Ranocchia, De Vrij, Kolarov, Dumfries, Dimarco, Gagliardini, Vecino, Vidal, Dzeko.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Gosens, Correa, Caicedo.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Veretout, Viña; Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham.

Panchina: Fuzato, Kumbulla, Maitland-Niles, Diawara, Cristante, Bove, Zalewski, Pellegrini, El Shaarawy, Carles Perez, Afena-Gyan, Shomurodov.

Allenatore: Mourinho.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Spinazzola.

ARBITRO: Di Bello.

Assistenti: Galetto e Vecchi.

Quarto uomo: Gariglio.

Var: Pairetto (Preti).