PREVIEW Inter-R. Madrid – Bastoni c’è, occhio a Vidal. Chi insieme a Lautaro?

Torna la Champions League e torna l'Inter in Europa. Stavolta i nerazzurri si presentano ai nastri di partenza della competizione da campioni d'Italia e non come semplici partecipanti. E dalle parole dei protagonisti si avverte la maggior consapevolezza rispetto alle edizioni precedenti, quando sia con Spalletti che con Conte il cammino si era fermato ai gironi. Stavolta la storia deve cambiare e la serata di gala a San Siro prevede lo storico incrocio con il Real Madrid.

QUI INTER – Inzaghi ampia scelta per quanto riguarda l'undici iniziale e non mancano i dubbi di formazione. Bastoni ieri si è allenato con i compagni e se anche oggi confermerà di aver superato il leggero fastidio muscolare che gli aveva fatto saltare la Samp sarà certamente in campo da titolare. Qualche dubbio, invece, nella linea dei cinque centrocampisti: Dumfries può insidiare il posto di Darmian a destra, mentre in mezzo occhio alla carta Vidal, con il cileno che prova a trovare spazio a fianco dei confermatissimi Barella e Brozovic. Per quanto riguarda l'attacco, infine, c'è da capire chi sarà il partner di Lautaro: Dzeko o Correa? Il bosniaco pare in vantaggio, ma non si escludono sorprese. E a disposizione adesso c'è anche Sanchez. Restano out i soli Eriksen e Sensi.