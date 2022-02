PREVIEW Inter-Milan – Inzaghi con due dubbi. E Caicedo è affaticato

Fischio d'inizio oggi alle ore 18. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su FcIN

Dopo l'ennesima sosta per le nazionali, torna il campionato e torna in grande stile con il Derby di Milano. L'Inter, stavolta da padrona di casa, ospita il Milan a San Siro per continuare sulla striscia positiva e, possibilmente, allungare in vetta alla classifica all'alba di un febbraio mai così impegnativo. Il calendario non è stato certamente clemente con i campioni d'Italia, ma ad Appiano Gentile nessuno cerca alibi e l'obiettivo è quello di partire forte già da stasera.

QUI INTER – Inzaghi non sembra avere grossi dubbi e la formazione appare fatta. Chiaramente, visto il ritorno come al solito solo in prossimità del match dei sudamericani, da valutare ci sono in particolare le condizioni fisiche di Lautaro e Sanchez: il Toro è tornato un giorno prima rispetto al cileno, ha già offerto segnali di grande salute e per questo parte in pole, ma pure il Niño Maravilla è parecchio carico dopo la super prestazione di La Paz. Quantomeno, Vecino si è rivisto già lunedì per via della squalifica e Vidal non è proprio partito visti i 2 turni di stop con la Roja. Resta un dubbio a destra, dove Dumfries è in leggero vantaggio su Darmian: anche da questa scelta si capirà meglio il tipo di approccio che il tecnico nerazzurro vorrà avere al derby, sebbene l'identità dell'Inter è ben definita ormai da mesi. Prima chiamata a rischio per Caicedo: l'ecuadoriano è affaticato e oggi sosterrà un provino per capire se potrà andare in panchina. Restano ai box Correa e Gosens, l'altro nuovo arrivato di gennaio.