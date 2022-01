PREVIEW Inter-Lazio – Calha squalificato, gioca Vidal. Ballottaggio in attacco

Fischio d'inizio oggi alle ore 20.45. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su FcIN

Alessandro Cavasinni

Secondo tentativo per i campioni d'Italia. Dopo la gara fantasma di Bologna, l'Inter prova a tornare in campo nell'anno nuovo in casa contro la Lazio. Un match che vedrà la capienza del Meazza non ancora ridotta a 5mila unità, conseguenza prossima delle scelte prese dai governati per arginare la nuova ondata Covid. I nerazzurri, che adesso avranno un calendario ancora più fitto a causa del (probabile) recupero con i rossoblu, intendono ripartire con forza e proseguire sul solco del 2021.

QUI INTER – Inzaghi non potrà contare su Calhanoglu, che si trascina dietro il turno di squalifica non scontato a Bologna visto che il giudice sportivo non ha decretato lo 0-3 a tavolino. Al posto del turco, come sarebbe accaduto già giovedì scorso, probabilmente verrà schierato Vidal, in vantaggio su Gagliardini, Sensi e Vecino. Davanti ad Handanovic, difesa confermata con i soliti tre, mentre sugli esterni agiranno Dumfries (che dovrebbe spuntarla su Darmian) e Perisic. Ballottaggio in attacco: Sanchez o Correa? Il cileno pare avere più chance di partire dall'inizio. Recuperati Dzeko e Satriano, che andranno in panchina. Resta fuori solamente Cordaz.

QUI LAZIO – In casa biancoceleste pesa l'assenza di Acerbi, che con l'Empoli ha patito una ricaduta per l'infortunio muscolare: al suo posto uno tra Radu e Patric. Sarri non si schioderà dal canonico 4-3-3, ma potrebbe lasciare inizialmente Luis Alberto in panchina, preferendogli Basic, in modo da avere più equilibrio tra i reparti. In attacco, Zaccagni spera in una maglia, ma Anderson e Pedro rimangono favoriti per affiancare Immobile. Fuori causa Akpa Akpro.

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro, Sanchez.

Panchina: Radu, Ranocchia, D'Ambrosio, Kolarov, Darmian, Dimarco, Gagliardini, Vecino, Sensi, Correa, Dzeko, Satriano.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: Calhanoglu (1).

Indisponibili: Cordaz.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Radu, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Panchina: Reina, Adamonis, Patric, Vavro, Lazzari, Leiva, Raul Moro, Anderson, Luis Alberto, Romero, Zaccagni, Muriqi.

Allenatore: Sarri.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Acerbi, Akpa Akpro.

ARBITRO: Pairetto.

Assistenti: Bercigli e Berti.

Quarto uomo: Serra.

Var: Aureliano (Bresmes).