PREVIEW Inter-Juventus – Riecco Bastoni e Darmian. Vidal carico, out Correa

Fischio d'inizio oggi alle ore 20.45.

QUI INTER – Inzaghi conosce alla perfezione il peso della sfida odierna e l'avrà certamente preparata in ogni minimo dettaglio. Rispetto all'undici visto martedì in Europa, ci si attende il ritorno dal 1' di Bastoni e Darmian in luogo di Dimarco e Dumfries. Ballottaggio a centrocampo tra Vidal, Calhanoglu e Vecino: il favorito tra i tre appare il cileno anche in considerazione dell'ottima prestazione (con gol) contro i moldavi. In attacco confermatissima la coppia Dzeko-Lautaro. Per il resto, spazio ai soliti noti, ovvero Skriniar, De Vrij, Barella, Brozovic e Perisic. Out Correa, ancora non al meglio dopo il problema muscolare accusato in Nazionale: il Tucu dovrebbe tornare a disposizione già per il turno infrasettimanale di Empoli.