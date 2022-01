PREVIEW Inter-Juventus – Inzaghi recupera Calhanoglu e rilancia Dzeko dal 1′

Fischio d'inizio oggi alle ore 21. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su FcIN

Alessandro Cavasinni

Il Derby d'Italia torna protagonista del calcio nostrano e per una notte vale una coppa. Inter e Juventus, parecchio distanti in classifica, si giocano la Supercoppa italiana che mette dinanzi gli ultimi vincitori dello scudetto e quelli della Coppa Italia della passata stagione. E se in campionato la squadra di Inzaghi viaggia a velocità decisamente differenti, in una gara secca tutto resta possibile perché la rosa bianconera resta di indubbia qualità. E le motivazioni non mancano, come in ogni Inter-Juve che si rispetti.

QUI INTER – Inzaghi sorride: tutta la rosa è a disposizione del tecnico piacentino. Rispetto alla sfida di Serie A con la Lazio di domenica scorsa, l'allenatore dei campioni d'Italia recupera anche Calhanoglu, che ha scontato la squalifica, e il terzo portiere Cordaz, l'ultimo a negativizzarsi dei tre positivi di inizio anno. Il dubbio principale riguarda l'attacco: Dzeko e Correa stanno benissimo e soprattutto il bosniaco si candida per una maglia da titolare. Al suo fianco dovrebbe esserci Lautaro, con Sanchez pronto a subentrare a gara in corso. Per il resto, dentro i soliti noti, compreso Dumfries che sulla corsia di destra appare in vantaggio su Darmian.

QUI JUVENTUS – Assenze pesanti in casa bianconera. La vittoria dell'Olimpico sulla Roma ha lasciato in eredità non solo i 3 punti, ma anche le squalifiche di Cuadrado e De Ligt e, soprattutto, il ko di Chiesa. Bonucci è convocato, ma non è pronto per partire dall'inizio al pari di Danilo: coppia difensiva obbligata Rugani-Chiellini. In porta Perin, visti i problemi di Szczesny con il vaccino. Si rivede Alex Sandro a sinistra, favorito su Pellegrini. In attacco, da valutare la condizione di Dybala, spremuto nell'ultimo turno di campionato: si scalda Kulusevski. Ancora out Ramsey (positivo).

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

Panchina: Radu, Cordaz, Ranocchia, D'Ambrosio, Kolarov, Darmian, Dimarco, Gagliardini, Vecino, Vidal, Sensi, Correa, Sanchez.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

JUVENTUS (4-4-1-1): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski; Morata.

Panchina: Szczesny, Pinsoglio, Bonucci, De Winter, Danilo, Pellegrini, Arthur, Bentancur, Dybala, Aké, Kaio Jorge, Kean.

Allenatore: Allegri.

Squalificati: Cuadrado (1), De Ligt (1).

Indisponibili: Ramsey, Chiesa.

ARBITRO: Doveri.

Assistenti: Bindoni e Imperiali.

Quarto uomo: Fabbri.

Var: Mazzoleni (Ranghetti).