PREVIEW Inter-Empoli – Inzaghi rivoluziona la squadra: robusto turnover

Fischio d'inizio oggi alle ore 21. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su FcIN

QUI INTER – Inzaghi valuta un robusto turnover, se non robustissimo. Si parte dal portiere: qualche chance per Radu finalmente di difendere la porta nerazzurra in una gara ufficiale. Non impossibile vedere la difesa rivoluzionata con D'Ambrosio, Ranocchia e pure Dimarco. A destra può tornare subito Dumfries dopo l'iniziale panchina di Bergamo, mentre a sinistra Darmian dovrebbe far riposare Perisic. In mezzo, vista la squalifica di Brozovic, da capire chi agirà davanti la difesa. Vedremo se anche Barella e Calhanoglu saranno esentati dalle fatiche di coppa: altamente probabile. In attacco, invece, salgono le quotazioni del tandem argentino Lautaro-Correa. Sensi out: è in partenza per Genova.