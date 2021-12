PREVIEW Inter-Cagliari – Inzaghi ritrova De Vrij e offre una chance a Sanchez

Fischio d'inizio oggi alle ore 20.45. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su FcIN

Alessandro Cavasinni

I campioni d'Italia, dopo il ko di Madrid, tornano in clima Serie A ospitando nel posticipo serale il Cagliari di Mazzarri. I sardi arrivano da quattro pari di fila e non perdono dallo scorso 6 novembre (1-2 con l'Atalanta). I nerazzurri, dal canto loro, non hanno alcuna intenzione di interrompere il cammino verso la vetta, specie dopo la frenata del Milan, e per questo servirà fare ancora bottino pieno come nelle ultime quattro partite.

QUI INTER – Inzaghi recupera De Vrij e sono molto alte le possibilità di rivedere l'olandese al centro della difesa tra Skriniar e Bastoni. Dumfries, uscito nell'intervallo al Bernabeu per qualche fastidio, è totalmente a disposizione e dovrebbe partire dall'inizio sulla fascia destra, mentre a sinistra c'è il ballottaggio tra Perisic e Dimarco (il croato resta favorito). Non dovrebbe mutare la linea mediana con Barella (che deve riscattarsi dal rosso con il Real), Brozovic e Calhanoglu. Novità possibile in attacco: Sanchez scalpita e il tecnico nerazzurro valuta l'inserimento dal 1' del cileno al posto di Dzeko. Ancora out Darmian e Correa, mentre tra i convocati si rivede Ranocchia.

QUI CAGLIARI – L'assenza pesante è quella di Nandez: l'uruguaiano non ha recuperato dal fastidio ai flessori e non fa parte dei convocati al pari dei lungodegenti Strootman, Rog, Walukievicz e Faragò. Privo dell'ex Boca Juniors, Mazzarri valuta l'accantonamento della difesa a tre per proporre un 4-4-2 molto lineare con Joao Pedro e Keita in attacco. Ceppitelli e Carboni dovrebbero essere ancora preferiti a Godin, mentre a metà campo spazio a Marin e Grassi.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Lautaro.

Panchina: Radu, Cordaz, Ranocchia, D'Ambrosio, Kolarov, Dimarco, Gagliardini, Vecino, Vidal, Sensi, Dzeko, Satriano.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Eriksen, Darmian, Correa.

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Bellanova, Grassi, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Keita.

Panchina: Radunovic, Aresti, Godin, Altare, Zappa, Obert, Oliva, Deiola, Pereiro, Pavoletti, Ceter.

Allenatore: Mazzarri.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Strootman, Rog, Walukievicz, Nandez, Faragò.

ARBITRO: Marchetti.

Assistenti: Scatragli e Della Croce.

Quarto uomo: Minelli.

Var: Pairetto (Ranghetti).