PREVIEW Inter-Bologna – Inzaghi lancia Dumfries e Correa dal 1′. Scalpita Vidal

Fischio d'inizio oggi alle ore 18.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su FcIN

Alessandro Cavasinni

Nemmeno il tempo di inghiottire il boccone amaro del ko in Champions contro il Real che l'Inter torna in campo in campionato e ospita il lanciatissimo Bologna di Miahjlovic, a quota 7 proprio come i nerazzurri. Un match tutt'altro che banale dinanzi a una cornice di pubblico più che discreta: esauriti i circa 37mila tagliandi a disposizione.

QUI INTER – Inzaghi valuta qualche modifica all'undici che finora è stato quello più utilizzato. Uno dei tre centrali potrebbe riposare in favore di D'Ambrosio, mentre in mediana scalpita Vidal (fuori Calhanoglu?). Sulle fasce, possibile vedere finalmente dal 1' Dumfries a destra, con Perisic insidiato a sinistra da Dimarco. In attacco, infine, facile prevedere una maglia da titolare per il Tucu Correa: a rifiatare qui potrebbe essere Dzeko, con Lautaro in campo per un tandem tutto argentino. Fuori dai convocati il solo Sensi, oltre ovviamente a Eriksen.

QUI BOLOGNA – Sarà una squadra battagliera quella che Mihajlovic presenterà sul terreno di San Siro, galvanizzata da un inizio di campionato molto positivo. Il tecnico serbo va verso la conferma dell'undici che lunedì scorso ha battuto il Verona, restano solo pochi dubbi. Orsolini in vantaggio su Skov Olsen, Barrow dovrebbe essere di nuovo preferito a Sansone, mentre in difesa ancora panchina per Soumaoro. Nessun turnover per Arnautovic: l'ex nerazzurro guiderà l'attacco.

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro, Correa.

Panchina: Radu, Cordaz, Ranocchia, D'Ambrosio, Kolarov, Darmian, Dimarco, Gagliardini, Vecino, Calhanoglu, Sanchez, Dzeko.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Eriksen, Sensi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Svanberg, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic.

Panchina: Bardi, Molla, Soumaoro, Theate, Mbaye, Dijks, Amey, Vignato, Skov Olsen, Sansone, Van Hooijdonk, Santander.

Allenatore: Mihajlovic.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

ARBITRO: Ayroldi.

Assistenti: Di Vuolo e Imperiale.

Quarto uomo: Gariglio.

Var: Guida (Paterna).