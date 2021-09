PREVIEW Inter-Atalanta – Inzaghi non pensa alla Champions. Scalpita Dumfries

Fischio d'inizio oggi alle ore 18.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su FcIN

Prosegue la corsa a tappe ravvicinate dell'Inter. Dopo il successo dal peso specifico inestimabile di Firenze, i nerazzurri oggi affrontano un altro test probante come l'Atalanta. A San Siro, i campioni d'Italia cercheranno di proseguire sul percorso intrapreso in campionato per poi proiettarsi nuovamente sul palcoscenico europeo.

QUI INTER – Inzaghi sa bene l'importanza del match odierno e per questo scansa il turnover. Confermata in blocco la difesa di fronte ad Handanovic, con il muro eretto ancora dai soliti Skriniar, De Vrij e Bastoni. Stessa storia anche in mediana, dove Barella e Calhanoglu affiancheranno l'instancabile Brozovic in cabina di regia. Solo Vecino sembra poter impensierire l'ex milanista per una maglia da titolare. Fascia sinistra ancora a Perisic, a meno di clamorose rimonte in extremis di Dimarco, mentre l'unico vero dubbio riguarda la corsia di destra: Dumfries o Darmian? L'olandese appare in leggero vantaggio, ma nulla è scontato. In attacco, viste le condizioni non perfette di Correa (recuperato) e di Sanchez, ancora una volta toccherà a Dzeko e Lautaro. Assenti Sensi e Vidal, oltre chiaramente a Eriksen.

QUI ATALANTA – Qualche pensiero in più per Gasperini, che dovrà rinunciare ai lungodegenti Hateboer e Muriel. Recuperato Pessina, regolarmente nella lista dei convocati: l'azzurro potrebbe partire titolare alle spalle di Malinovskyi e Zapata (l'alternativa all'ex Verona è Pasalic), con Ilicic carta da giocare a gara in corso. In mediana, si va verso la conferma di De Roon e Freuler, mentre a destra scatta Zappacosta favorito su Maehle. Ballottaggio in difesa: Palomino in vantaggio su Demiral per completare il reparto assieme a Toloi e Djimsiti.

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

Panchina: Radu, Cordaz, Ranocchia, D'Ambrosio, Kolarov, Darmian, Dimarco, Gagliardini, Vecino, Correa, Satriano, Sanchez.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Eriksen, Sensi, Vidal.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata.

Panchina: Sportiello, Rossi, Demiral, Lovato, Maehle, Pezzella, Koopmeiners, Pasalic, Miranchuk, Ilicic, Piccoli.

Allenatore: Gasperini.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Hateboer, Muriel.

ARBITRO: Maresca.

Assistenti: Colarossi e Prenna.

Quarto uomo: Abisso.

Var: Aureliano (Ranghetti).