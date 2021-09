PREVIEW Fiorentina-Inter – Vidal e Correa ko, Dzeko dal 1′. Confermato Dumfries?

Fischio d'inizio oggi alle ore 20.45. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su FcIN

Alessandro Cavasinni

Non c'è tempo, si va di fretta. continua il tour-de-force dell'Inter, con i nerazzurri che oggi faranno tappa al Franchi di Firenze per affrontare i lanciatissimi padroni di casa. Dopo il pari di Genova e il ko in Champions, i ragazzi di Inzaghi hanno risposto con forza schiantando 6-1 il Bologna sabato scorso e non intendono interrompere la loro corsa.

QUI FIORENTINA– Niente da fare per Castrovilli, out dalla lista dei convocati assieme a Pulgar. A centrocampo, per sostituire il numero 10 viola, pronto l'ex canterano nerazzurro Duncan, in vantaggio sulla concorrenza. Terzino destro, invece, sarà confermato Odriozola (Venuti recuperato in extremis). Per il resto, pochissimi dubbi: Martinez Quarta in pole per affiancare Milenkovic al centro del pacchetto arretrato, mentre in avanti resta da sciogliere il nodo Nico Gonzalez: non dovesse partire dal 1' dopo il fastidio muscolare di Marassi, spazio a uno tra Sottil e Saponara.

QUI INTER – Inzaghi, dopo Sensi, perde anche Correa e Vidal. Il Tucu, con ogni probabilità, tornerà a disposizione già per l'Atalanta sabato prossimo, mentre qualche giorno in più servirà al cileno. Formazione praticamente fatta, con il ritorno nell'undici titolare di Calhanoglu e Perisic al posto di Vecino e Dimarco che erano partiti dal 1' contro il Bologna. Confermata in blocco la difesa, inamovibili Brozovic e Barella. Dumfries o Darmian a destra? Dopo l'ottima prestazione di sabato scorso, l'olandese sembra in vantaggio. In attacco, infine, vista l'assenza di Correa, Dzeko tornerà in tandem con Lautaro. In panchina pronti Sanchez e Satriano. Convocato anche il baby Sangalli, ovviamente sempre ai box i lungodegenti Eriksen e Sensi.

PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara.

Panchina: Terracciano, Rosati, Nastasic, Igor, Venuti, Terzic, Amrabat, Benassi, Maleh, Nico Gonzalez, Sottil, Kokorin.

Allenatore: Italiano.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Castrovilli, Pulgar.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

Panchina: Radu, Cordaz, Ranocchia, D'Ambrosio, Kolarov, Darmian, Dimarco, Gagliardini, Vecino, Sangalli, Satriano, Sanchez.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Eriksen, Sensi, Correa, Vidal.

ARBITRO: Fabbri.

Assistenti: Costanzo e Passeri.

Quarto uomo: Zufferli.

Var: Maresca (Carbone).