PREVIEW Empoli-Inter – Mini turnover: Inzaghi valuta più di un cambio

Fischio d'inizio oggi alle ore 20.45. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su FcIN

QUI EMPOLI – Per i toscani, reduci dalla rigenerante vittoria sulla Salernitana, più di un dubbio di formazione considerando il turno infrasettimanale e, di conseguenza, energie da centellinare. Sicuramente out il lungodegente Romagnoli e Di Francesco. Andreazzoli deve decidere se optare per il rombo oppure indirizzarsi verso il 4-3-2-1. In entrambi i casi, sicura appare la conferma di Pinamonti in attacco, in prestito proprio dall'Inter. Dal 1' anche l'albanese Bajrami.

QUI INTER – Inzaghi (squalificato, in panchina il vice Farris) deve avere la bravura di trasformare tutte le scorie negative lasciate in eredità dall'1-1 con la Juve in una prestazione di forza, che rimetta i nerazzurri in carreggiata scudetto. Per farlo, però, il tecnico piacentino potrebbe ricorrere a qualche cambio nell'undici iniziale anche per far tirare il fiato a qualche titolarissimo. E allora diventa possibile vedere dall'inizio Dimarco per Perisic; uno tra Vidal, Vecino, Sensi e Gagliardini per Calhanoglu; Dumfries per Darmian; Sanchez o Correa per Lautaro o Dzeko. Occhio anche in difesa, dove De Vrij potrebbe lasciare il comando della retroguardia a Ranocchia.