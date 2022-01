PREVIEW Atalanta-Inter – Inzaghi rilancia Darmian e apre la gabbia di Sanchez

Fischio d'inizio oggi alle ore 20.45. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su FcIN

Alessandro Cavasinni

Grandissima sfida stasera nel posticipo di Serie A tra Atalanta e Inter: si affrontano la quarta e la prima in classifica. Un match che arriva dopo l'esaltante successo interista in Supercoppa contro i rivali storici della Juventus e il 2-0 sofferto dei bergamaschi in Coppa Italia con il Venezia. Un ostacolo alto per i campioni d'Italia, che però intendono confermare il trend positivo e lo status raggiunto ormai in Italia.

QUI ATALANTA – Totale la pretattica di Gasperini alla vigilia del confronto: il tecnico non ha tenuto la consueta conferenza stampa per evitare domande sulle assenze. Resta, infatti, un velo di mistero attorno alla situazione dei quattro positivi: Sportiello, Zappacosta e Piccoli potrebbero tornare a disposizione, mentre non si conosce l'identità del quarto (Toloi?). La certezza è il rientro di Freuler dalla squalifica. Dubbi anche su Maehle, uscito acciaccato dalla partita infrasettimanale. Di sicuro non ci saranno Gosens e Zapata. Ok Djimsiti, ma potrebbe iniziare in panchina.

QUI INTER – Inzaghi, al contrario del collega, ha parlato alla vigilia, confermando come il gruppo abbia già archiviato la gioia per la Supercoppa e si sia immediatamente sintonizzato sulla gara di stasera. Rispetto al 2-1 sulla Juventus, il tecnico nerazzurro dovrebbe rispolverare sulla destra Darmian, facendo tirare il fiato a Dumfries. L'altro cambio dovrebbe riguardare l'attacco: dentro Sanchez, in stato di grazia sia fisico che psicologico, e fuori uno tra Dzeko (probabile) e Lautaro. Ma occhio anche a Correa che scalpita. Torna a giocare in campionato Calhanoglu, che aveva saltato la Lazio per squalifica. Confermata in blocco la difesa, così come il duo inseparabile di centrocampo Barella-Brozovic e Perisic sulla corsia di sinistra.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Hateboer, Freuler, Koopmeiners, Pezzella; Pasalic; Malinovskyi, Muriel.

Panchina: Sportiello, Rossi, Djimsiti, Scalvini, Cittadini, Zappacosta, Zuccon, Pessina, Miranchuk, Ilicic, Piccoli.

Allenatore: Gasperini.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Gosens, Zapata, Toloi, Maehle.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Lautaro.

Panchina: Radu, Ranocchia, D'Ambrosio, Kolarov, Dumfries, Dimarco, Gagliardini, Vecino, Vidal, Sensi, Correa, Dzeko.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

ARBITRO: Massa.

Assistenti: Lo Cicero e Valeriani.

Quarto uomo: Sacchi.

Var: Di Paolo (Giallatini).