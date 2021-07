Pochettino gongola: “Il Psg merita giocatori di grande livello come Hakimi”

Il tecnico argentino: "Hanno già vinto altrove, ma faranno di tutto per rifarlo"

Da qualche settimana, Mauricio Pochettino è sicuramente il tecnico più invidiato su piazza. Il motivo? Il calciomercato faraonico di cui si è reso protagonista il suo club, il Paris Saint-Germain, che gli ha messo a disposizione 4 top player come Wijnaldum, Sergio Ramos, Hakimi e Donnarumma. "Abbiamo lavorato per sei mesi con il presidente Nasser (Khelaïfi ndr) e il direttore sportivo Leonardo per ingaggiare grandi giocatori - ha detto l'argentino alla tv ufficiale dei parigini -. Un club come il Paris Saint-Germain merita giocatori di grande livello, e quelli che sono arrivati hanno già mostrato il loro livello in altre squadre: hanno le carte in regola per essere qui. Hanno vinto in diversi club, ma la cosa più importante è che qui non hanno ancora vinto nulla e faranno di tutto per farlo. Spero che tra un anno si parlerà di come questi giocatori hanno aiutato il club e la squadra a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati".