Pinamonti: “Il gol mi è mancato. All’Inter mentalità vincente, ho appreso tanto”

L'attaccante dell'Empoli si sofferma ai microfoni di DAZN dopo il successo contro il Bologna

C'è anche il nome di Andrea Pinamonti tra quelli scritti sul tabellino dei marcatori dopo il 4-2 tra Empoli e Bologna. L'attaccante di proprietà dell'Inter è l'unico giocatore nato dopo l'1/1/1999 ad aver già segnato con 4 maglie diverse in Serie A (Frosinone, Genoa, Inter e, appunto, Empoli): "Questa è una cosa che non sapevo, mi rende orgoglioso - commenta nel post partita ai microfoni di DAZN -. Quella di oggi è stata una partita dove vincere valeva tantissimo, siamo contenti".

"Tanto, quando non fa si gol è sempre dura. Però sono riuscito a trovare un equilibrio che mi fa lavorare bene durante la settimana, sento la fiducia da parte di tutta la società. Il gol è arrivato oggi e sono davvero contento. Mi reputo fortunato perché nonostante sia ancora giovane ho fatto tante esperienze partendo da Frosinone, poi a Genova dove si puntava a qualcosa in più della salvezza e dove le critiche mi hanno aiutato. Passando per l’ultimo anno a Milano, dove c’era una mentalità vincente: ho appreso anche da là. Mettendo insieme tutte le cose ho raggiunto una serenità che mi permette di lavorare senza troppe pressioni".