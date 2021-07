Piadena Drizzona festeggia Bastoni: “Tanta roba Scudetto ed Europei in poco tempo”

Il difensore dell'Inter ospite a sorpresa di una festa dell'oratorio del suo paese: "I Mondiali? Prima un altro Scudetto con l'Inter"

Alessandro Bastoni torna a casa dopo la vittoria degli Europei ed è grande festa per lui all'oratorio di Piadena Drizzona, nel Cremonese, dove è cresciuto. Intervenuto nel corso di una serata speciale per i bambini della parrocchia, il difensore dell'Inter, grazie al lavoro di don Antonio Pizzetti, è salito sul palco per salutare i presenti e per rispondere a qualche domanda sulle emozioni provate in questa lunga e vincente stagione: "Che cosa ho detto quando Jorginho ha sbagliato il rigore? Siamo in oratorio, non si possono dire certe cose... È stata tanta roba vincere uno scudetto e un Europeo in così poco tempo, nel giro di due mesi, alla faccia loro", ha detto sorridendo Bastoni indicando il prete, noto tifoso milanista: "È stato veramente bello. Sono emozioni difficili da raccontare, forse devo rendermi ancora io per primo di che cosa abbiamo fatto".