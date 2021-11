Petev, ct Bosnia: “Dzeko si sta sottoponendo a degli esami, fra poche ore avremo notizie”

Il tecnico in conferenza stampa auspica la presenza dell'attaccante dell'Inter: "Spero sia pronto"

Il primo pensiero del ct della Nazionale bosniaca Ivaylo Petev, intervenuto in conferenza stampa nel giorno del raduno in vista dei match contro Finlandia e Ucraina, è per Edin Dzeko. L'attaccante dell'Inter è uscito malconcio dal derby e il tecnico bulgaro conferma ai giornalisti presenti che il giocatore è sotto osservazione da parte dello staff medico: "Spero che Dzeko sia pronto. Ora stiamo aspettando notizie, non ci sono nuove informazioni. Edin farà una panoramica oggi e conosceremo alcune informazioni concrete tra un paio d'ore. Cosa cambia senza di lui? Sapete voi stessi che per noi ha un gran valore, spero che tra un paio d'ore avremo notizie positive e che sarà disponibile. Ho detto che oggi andrà a fare un controllo e ne sapremo di più dopo".