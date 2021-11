Perisic: “A Madrid per prenderci il primo posto. Rinnovo? Tutto è possibile”

Il croato sul suo futuro: "Sono concentrato sul presento, poi parlerò con la società"

Il pensiero di Ivan Perisic dopo la fondamentale vittoria conquistata contro lo Shakhtar, anche grazie ad una sua prestazione totale, va subito al prossimo impegno: "Ora dobbiamo concentrarci sul campionato - dice il croato a Mediaset Infinity -. Col Venezia sarà una partita tosta, fuori casa. A Madrid andiamo lì per giocarci il primo posto e fare una bella partita perché fa sempre piacere giocare al Bernabeu".

"L'anno scorso non c'erano i tifosi, con loro è tutto più semplice".

"L'importante è che la squadra vinca come oggi".

"Come ho detto sono concentrato sul presente, poi parleremo con la società. Tutto è possibile, vedremo in un paio di settimane. Dobbiamo essere concentrati su ciò che arriva fino a gennaio perché questo servirà per il futuro". (LEGGI QUI LA NOSTRA ESCLUSIVA)