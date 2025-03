Siamo ormai vicinissimi alla sfida di questa sera contro il Monza e l'Inter di Simone Inzaghi è pronta a conquistare tre punti importantissimo per il prosieguo del cammino Scudetto. In chiave formazione in porta ci sarà ancora Josep Martinez, con Pavard, De Vrij e Acerbi in difesa. Sulla corsia di destra Dumfries, con Bastoni, che si è ben disimpegnato a Rotterdam, largo a sinistra. In mezzo al campo le operazioni di comando spettano a Calhanoglu, con Barella e Mkhitaryan pronto ad affiancarlo. In avanti la coppia formata da Lautaro e Arnautovic.

Poi martedì sarà la volta della sfida di ritorno di Champions League contro il Feyenoord e sicuramente ci saranno altre rotazioni di formazione. Lo spirito dei nerazzurri è forte e chiaro: tutti sono fondamentali perché il biscione lotta ancora per tre competizioni e c'è la volontà di dare tutto e anche di più in questo momento fondamentale di stagione. D'altronde siamo a marzo: la volata conclusiva sta per iniziare. E farsi trovare pronti è una prerogativa fondamentale.

La probabile formazione di questa sera: Josep Martinez; Pavard, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Bastoni; Lautaro, Arnautovic