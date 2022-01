Per Gosens è tempo di firme. In sede anche il presidente Zhang

Entrambi hanno salutato i giornalisti presenti con un rapido cenno della mano

Dopo le visite al CONI e all'Humanitas in mattinata, per Robin Gosens è arrivato il momento di mettere nero su bianco certificando così l'inizio della sua nuova avventura professionale, sempre nerazzurra ma stavolta con l'Inter. Dopo l'arrivo del tedesco nella sede di Viale della Liberazione, si è presentato anche il presidente Steven Zhang a bordo della sua 500 Abarth. Per entrambi, un rapido saluto con un cenno della mano da dietro ai vetri ai giornalisti in attesa. Ora non resta che aspettare l'annuncio ufficiale da parte del club.