Il suo sprint al 91esimo minuto prima dell'assist vincente per Lautaro Martinez è indubbiamente un frame importante del successo di ieri dell'Inter nella finale di Supercoppa italiana contro il Napoli. Ma dove ha trovato l'energia per fare l'ennesima corsa nelle fasi finali di un match così intenso? "Non lo so", risponde il difensore francese ai microfoni di Goal.com, aggiungendo: “Stavo cercando i miei compagni di squadra, di solito in quella zona ci sono Henrikh Mkhitaryan, Marcus Thuram e Lautaro, questa volta ho trovato il Toro. Sappiamo che è un grande attaccante; ha avuto un’occasione e ha segnato”.

Il 27enne difensore ha vinto 15 trofei in carriera, tra cui la Coppa del Mondo con la Francia e la Champions League con il Bayern Monaco. Quello di ieri è il suo primo trofeo con la maglia nerazzurra e per Pavard la gioia è davvero grande: “Questo è il mio primo trofeo con l'Inter. Ho già vinto diversi trofei nella mia giovane carriera, ma questo è il mio primo con l'Inter e ho fame di altre vittorie. Vivo per questo; per questo gioco a calcio e sono molto felice. Vincere alla fine è stato qualcosa di fantastico. Siamo venuti per vincere e lo abbiamo fatto. Adesso festeggeremo e poi riposeremo perché ci aspettano partite importanti in Serie A", ha concluso Pavard.

