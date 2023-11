Dopo la lussazione della rotula del ginocchio sinistro rimediata durante il match contro l'Atalanta, Benjamin Pavard, che non ha mai smesso neanche un secondo di essere Benji l'interista, il primo a raggiungere i compagni nell'esultanza al gol di Calhanoglu, si rivolge ai suoi tifosi per la prima volta dopo l'infortunio: "Grazie a tutti per i messaggi e l’affetto ricevuti negli ultimi giorni. Farò di tutto per tornare più forte. Forza ai ragazzi per stasera! Sempre Forza Inter" scrive il difensore su Instagram, dove ringrazia appunto tutti coloro che gli sono stati vicini anche solo con un messaggio e fa sentire la sua vicinanza ai compagni, questa sera impegnati contro il Salisburgo in Champions League, match durante il quale i nerazzurri potrebbero agguantare la qualificazione agli ottavi.

