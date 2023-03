Ormai non è più un segreto: l'Inter, temendo di perdere Milan Skriniar già a gennaio, si era cautelata formulando nelle ultime ore della sessione di mercato invernale un'offerta al Bayern Monaco per Benjamin Pavard, gentilmente rispedita al mittente, come confermato recentemente dal ds Hasan Salihamidzic. L'intenzione del francese, comunque, era quella di non muoversi dalla Baviera a metà stagione. "Non sono uno che scende dalla macchina a metà del viaggio - le sue parole a Sport1 -. Il mio obiettivo era sicuramente quello di rimanere al Bayern. Sono determinato a dare tutto per il club e per la squadra, voglio vincere il maggior numero possibile di titoli. Se è stato un segnale di fiducia da parte del club? Certo. Penso di aver fatto bene prima della Coppa del Mondo, ma questo è stato certamente un buon segnale che mostra la fiducia che il club ripone in me".