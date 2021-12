Pastorello: “Per Lukaku lasciare l’Inter è stata una scelta molto sofferta”

"Si è andato avanti solo perché dall'altra parte c'era un club che per Romelu rappresentava moltissimo" ha aggiunto

Ancora protagonista Federico Pastorello, agente di Romelu Lukaku, che dalla cerimonia del Golden Boy è tornato a parlare dello storico trasferimento del belga dall'Inter al Chelsea: "Abbiamo ricevuto molte critiche sia io che lui da parte dei tifosi nerazzurri, ma purtroppo quando succedono queste cose si danno dei dispiaceri. La verità è che la decisione di lasciare l'Inter è stata molto più sofferta di quello che la gente pensa, tanto è vero che ne abbiamo discusso veramente molto. Sono sincero nel dire che si è andato avanti con questa trattativa solo perché dall'altra parte c'era un altro club che per Romelu rappresentava moltissimo. Dal punto di vista emotivo e personale è stato molto difficile però ripeto: il Chelsea lo ha cercato con grande voglia e questo sicuramente è stato molto importante per Romelu e nella scelta che ha fatto. Il calcio va avanti, l'Inter oggi è prima in classifica grazie anche ai nuovi calciatori, quindi in tal senso siamo tutti contenti" ha detto a Sky Sport.